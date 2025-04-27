Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники пытались украсть 15 миллионов рублей через кабинеты в Wildberries - 27.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250427/moshenniki-857060534.html
Мошенники пытались украсть 15 миллионов рублей через кабинеты в Wildberries
Мошенники пытались украсть 15 миллионов рублей через кабинеты в Wildberries - 27.04.2025, ПРАЙМ
Мошенники пытались украсть 15 миллионов рублей через кабинеты в Wildberries
Команда безопасности Wildberries и Russ выявила попытки входа в личные кабинеты пользователей, мошенники пытались украсть более 15 миллионов рублей, сообщает... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T12:35+0300
2025-04-27T12:35+0300
технологии
бизнес
общество
wildberries
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_944904cec27875500a98b72855729cbc.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Команда безопасности Wildberries и Russ выявила попытки входа в личные кабинеты пользователей, мошенники пытались украсть более 15 миллионов рублей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Команда безопасности Wildberries и Russ выявила и заблокировала попытки входа в личные кабинеты граждан с устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что мошенники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фото (например, с подписью "Посмотри, это ты на фото?"). После скачивания архива и заражения устройства, мошенники попадали в аккаунт и приобретали товары на маркетплейсе. "Благодаря двухуровневой системе защиты, использующей ИИ, были выявлены отличия в поведении взломанного устройства и реального пользователя. Как результат, 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 миллионов рублей – пресечены", - рассказали правоохранители. Полицейский напомнили, что для безопасности важно не скачивать файлы из непроверенных источников и пользоваться надежными антивирусными приложениями. В пятницу компания Wildberries сообщала, что в первом квартале 2025 года число таких атак существенно выросло, но благодаря работе антифрод-системы ущерб от деятельности мошенников был сведен к нулю. Жертвами злоумышленников могли стать 2 тысячи пользователей.
https://1prime.ru/20250427/volodin-857060203.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/86/839268653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e6c91ccf11fe8659baeede447af51b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, общество , wildberries, мвд
Технологии, Бизнес, Общество , Wildberries, МВД
12:35 27.04.2025
 
Мошенники пытались украсть 15 миллионов рублей через кабинеты в Wildberries

МВД: мошенники попытались украсть более 15 млн рублей через личные кабинеты в Wildberries

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Команда безопасности Wildberries и Russ выявила попытки входа в личные кабинеты пользователей, мошенники пытались украсть более 15 миллионов рублей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Команда безопасности Wildberries и Russ выявила и заблокировала попытки входа в личные кабинеты граждан с устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что мошенники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фото (например, с подписью "Посмотри, это ты на фото?"). После скачивания архива и заражения устройства, мошенники попадали в аккаунт и приобретали товары на маркетплейсе.
"Благодаря двухуровневой системе защиты, использующей ИИ, были выявлены отличия в поведении взломанного устройства и реального пользователя. Как результат, 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 миллионов рублей – пресечены", - рассказали правоохранители.
Полицейский напомнили, что для безопасности важно не скачивать файлы из непроверенных источников и пользоваться надежными антивирусными приложениями.
В пятницу компания Wildberries сообщала, что в первом квартале 2025 года число таких атак существенно выросло, но благодаря работе антифрод-системы ущерб от деятельности мошенников был сведен к нулю. Жертвами злоумышленников могли стать 2 тысячи пользователей.
Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
Володин рассказал о принятии новых мер по борьбе с мошенничеством
12:07
 
ТехнологииБизнесОбществоWildberriesМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала