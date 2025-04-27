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Мошенники пытались украсть 15 миллионов рублей через кабинеты в Wildberries

Мошенники пытались украсть 15 миллионов рублей через кабинеты в Wildberries - 27.04.2025, ПРАЙМ

Мошенники пытались украсть 15 миллионов рублей через кабинеты в Wildberries

Команда безопасности Wildberries и Russ выявила попытки входа в личные кабинеты пользователей, мошенники пытались украсть более 15 миллионов рублей, сообщает... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T12:35+0300

2025-04-27T12:35+0300

2025-04-27T12:35+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Команда безопасности Wildberries и Russ выявила попытки входа в личные кабинеты пользователей, мошенники пытались украсть более 15 миллионов рублей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Команда безопасности Wildberries и Russ выявила и заблокировала попытки входа в личные кабинеты граждан с устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что мошенники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фото (например, с подписью "Посмотри, это ты на фото?"). После скачивания архива и заражения устройства, мошенники попадали в аккаунт и приобретали товары на маркетплейсе. "Благодаря двухуровневой системе защиты, использующей ИИ, были выявлены отличия в поведении взломанного устройства и реального пользователя. Как результат, 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 миллионов рублей – пресечены", - рассказали правоохранители. Полицейский напомнили, что для безопасности важно не скачивать файлы из непроверенных источников и пользоваться надежными антивирусными приложениями. В пятницу компания Wildberries сообщала, что в первом квартале 2025 года число таких атак существенно выросло, но благодаря работе антифрод-системы ущерб от деятельности мошенников был сведен к нулю. Жертвами злоумышленников могли стать 2 тысячи пользователей.

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технологии, бизнес, общество , wildberries, мвд