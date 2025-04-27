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Орбан призвал прекратить "военный психоз" в Европе - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Орбан призвал прекратить "военный психоз" в Европе
Орбан призвал прекратить "военный психоз" в Европе - 27.04.2025, ПРАЙМ
Орбан призвал прекратить "военный психоз" в Европе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом прекратить "военный психоз", охвативший Европу, подчеркнув, что без поддержки США Украина не сможет... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T13:15+0300
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политика
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом прекратить "военный психоз", охвативший Европу, подчеркнув, что без поддержки США Украина не сможет продолжать конфликт."Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться. Без Америки у Украины нет шансов - но Брюссель цепляется за безнадежную военную стратегию. Единственный путь вперед - путь мира!" - написал политик в социальной сети X. Он также выразил надежду, что Европа скоро осознает бессмысленность поддержки Украины без помощи США. По словам Орбана, с приходом к власти Дональда Трампа главной задачей становится поддержка его мирных инициатив.Ранее издание Washington Post сообщило о недовольстве Вашингтона из-за нежелания Киева идти на территориальные уступки. По данным издания, Киев предпочитает сначала договориться о полном прекращении огня. Дональд Трамп также критиковал Зеленского за его заявления о Крыме, которые, по мнению американского лидера, вредят переговорам с Россией. Трамп предупредил, что Зеленскому необходимо заключить мир, иначе он рискует потерять всю Украину в течение трех лет.
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украина, сша, рф, виктор орбан, дональд трамп, владимир зеленский, washington post
Политика, УКРАИНА, США, РФ, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Washington Post
13:15 27.04.2025
 
Орбан призвал прекратить "военный психоз" в Европе

Премьер Венгрии Орбан призвал прекратить "военный психоз", охвативший Европу

© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© Фото : Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом прекратить "военный психоз", охвативший Европу, подчеркнув, что без поддержки США Украина не сможет продолжать конфликт.
"Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться. Без Америки у Украины нет шансов - но Брюссель цепляется за безнадежную военную стратегию. Единственный путь вперед - путь мира!" - написал политик в социальной сети X.
Он также выразил надежду, что Европа скоро осознает бессмысленность поддержки Украины без помощи США. По словам Орбана, с приходом к власти Дональда Трампа главной задачей становится поддержка его мирных инициатив.
Ранее издание Washington Post сообщило о недовольстве Вашингтона из-за нежелания Киева идти на территориальные уступки. По данным издания, Киев предпочитает сначала договориться о полном прекращении огня. Дональд Трамп также критиковал Зеленского за его заявления о Крыме, которые, по мнению американского лидера, вредят переговорам с Россией. Трамп предупредил, что Зеленскому необходимо заключить мир, иначе он рискует потерять всю Украину в течение трех лет.
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2025
Орбан проголосовал в общенациональном опросе против вступления Украины в ЕС
22 апреля, 19:23
 
ПолитикаУКРАИНАСШАРФВиктор ОрбанДональд ТрампВладимир ЗеленскийWashington Post
 
 
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