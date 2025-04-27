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Орбан призвал прекратить "военный психоз" в Европе

Орбан призвал прекратить "военный психоз" в Европе - 27.04.2025, ПРАЙМ

Орбан призвал прекратить "военный психоз" в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом прекратить "военный психоз", охвативший Европу, подчеркнув, что без поддержки США Украина не сможет... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T13:15+0300

2025-04-27T13:15+0300

2025-04-27T13:15+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с призывом прекратить "военный психоз", охвативший Европу, подчеркнув, что без поддержки США Украина не сможет продолжать конфликт."Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться. Без Америки у Украины нет шансов - но Брюссель цепляется за безнадежную военную стратегию. Единственный путь вперед - путь мира!" - написал политик в социальной сети X. Он также выразил надежду, что Европа скоро осознает бессмысленность поддержки Украины без помощи США. По словам Орбана, с приходом к власти Дональда Трампа главной задачей становится поддержка его мирных инициатив.Ранее издание Washington Post сообщило о недовольстве Вашингтона из-за нежелания Киева идти на территориальные уступки. По данным издания, Киев предпочитает сначала договориться о полном прекращении огня. Дональд Трамп также критиковал Зеленского за его заявления о Крыме, которые, по мнению американского лидера, вредят переговорам с Россией. Трамп предупредил, что Зеленскому необходимо заключить мир, иначе он рискует потерять всю Украину в течение трех лет.

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украина, сша, рф, виктор орбан, дональд трамп, владимир зеленский, washington post