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В Пекине начинается сессия Постоянного комитета ВСНП - 27.04.2025, ПРАЙМ
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В Пекине начинается сессия Постоянного комитета ВСНП
В Пекине начинается сессия Постоянного комитета ВСНП - 27.04.2025, ПРАЙМ
В Пекине начинается сессия Постоянного комитета ВСНП
Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе по... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T00:26+0300
2025-04-27T00:26+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
пекин
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ПЕКИН, 27 апр - ПРАЙМ. Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе по мерам поддержки негосударственного сектора экономики, в субботу начинает работу в столице КНР. Пятнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва пройдет в Пекине с 27 по 30 апреля. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями. Как сообщало ранее агентство Синьхуа, на предстоящей сессии в третьем чтении будет представлен проект закона о содействии развитию негосударственного сектора экономики. "Китай стремится лучше содействовать развитию негосударственного сектора экономики за счет введения более мощных поддерживающих мер и обеспечения справедливого правоприменения", - заявил ранее официальный представитель рабочей комиссии по вопросам законодательства ПК ВСНП Хуан Хайхуа, слова которого приводило Синьхуа. Кроме того, в ходе сессии китайские законодатели обсудят проект экологического кодекса. Как отмечал Хуан Хайхуа, документ систематизирует более 30 действующих в Китае законов, связанных с экологической защитой и охраной окружающей среды в стране. После принятия он станет вторым официальным законодательным кодексом в КНР после Гражданского кодекса 2020 года. Как отмечали китайские СМИ, законодатели также рассмотрят проект поправки к закону о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями и проект закона об атомной энергии.
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мировая экономика, китай, кнр, пекин
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин
00:26 27.04.2025
 
В Пекине начинается сессия Постоянного комитета ВСНП

Сессия Постоянного комитета ВСНП начинает работу в Пекине

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ПЕКИН, 27 апр - ПРАЙМ. Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе по мерам поддержки негосударственного сектора экономики, в субботу начинает работу в столице КНР.
Пятнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва пройдет в Пекине с 27 по 30 апреля. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями.
Как сообщало ранее агентство Синьхуа, на предстоящей сессии в третьем чтении будет представлен проект закона о содействии развитию негосударственного сектора экономики.
"Китай стремится лучше содействовать развитию негосударственного сектора экономики за счет введения более мощных поддерживающих мер и обеспечения справедливого правоприменения", - заявил ранее официальный представитель рабочей комиссии по вопросам законодательства ПК ВСНП Хуан Хайхуа, слова которого приводило Синьхуа.
Кроме того, в ходе сессии китайские законодатели обсудят проект экологического кодекса. Как отмечал Хуан Хайхуа, документ систематизирует более 30 действующих в Китае законов, связанных с экологической защитой и охраной окружающей среды в стране. После принятия он станет вторым официальным законодательным кодексом в КНР после Гражданского кодекса 2020 года.
Как отмечали китайские СМИ, законодатели также рассмотрят проект поправки к закону о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями и проект закона об атомной энергии.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНРПекин
 
 
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