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Россиянам назвали способы законно увеличить пенсию
Россиянам назвали способы законно увеличить пенсию - 27.04.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали способы законно увеличить пенсию
Участие в программе долгосрочных сбережений и выход на пенсию позже установленного срока помогут увеличить размер пенсии. Об этом агентству "Прайм" рассказал... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T02:02+0300
2025-04-27T02:02+0300
2025-04-27T02:02+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Участие в программе долгосрочных сбережений и выход на пенсию позже установленного срока помогут увеличить размер пенсии. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.При оформлении пенсии через пять лет после достижения необходимого возраста, коэффициент повышения фиксированной выплаты составит 1.36, а начисляемых баллов - 1.45; При выходе на пенсию через 10 лет – 2.11 и 2.32 соответственно. Таким образом, если выйти на пенсию через 10 лет, она увеличится более чем в два раза, говорит эксперт.Если ежемесячный доход позволяет, можно повлиять на размер пенсии за счет участия в программе долгосрочных сбережений."Во-первых, государство софинансирует эту программу. Оно готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана. Во-вторых, государство страхует внесенные гражданами средства. В-третьих, если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода", - пояснил специалист.Для начала формирования сбережений нужно заключить договор с НПФ, который является оператором программы.Эксперт также напомнил, что если у человека не хватает стажа или баллов для назначения страховой пенсии по старости, он может их докупить. Минимальная стоимость 1 балла рассчитывается как МРОТ, умноженный на 12 месяцев, а также на 22% (тариф страховых взносов). С 1 января 2025 года МРОТ равен 22 440 рублям, значит, минимальный взнос составит: 22 440 х 12 х 0,22 (22%) = 59 241,6 рубль. Эту сумму нужно заплатить в Социальный фонд России, чтобы "заработать" один год стажа и примерно 1 балл.
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вадим виноградов, ниу вшэ, нпф, социальный фонд, пенсии
Вадим Виноградов, НИУ ВШЭ, НПФ, Социальный фонд, Пенсии
Россиянам назвали способы законно увеличить пенсию
Профессор Виноградов: есть два способа законно увеличить пенсию
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Участие в программе долгосрочных сбережений и выход на пенсию позже установленного срока помогут увеличить размер пенсии. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
При оформлении пенсии через пять лет после достижения необходимого возраста, коэффициент повышения фиксированной выплаты составит 1.36, а начисляемых баллов - 1.45; При выходе на пенсию через 10 лет – 2.11 и 2.32 соответственно. Таким образом, если выйти на пенсию через 10 лет, она увеличится более чем в два раза, говорит эксперт.
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Если ежемесячный доход позволяет, можно повлиять на размер пенсии за счет участия в программе долгосрочных сбережений.
"Во-первых, государство софинансирует эту программу. Оно готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана. Во-вторых, государство страхует внесенные гражданами средства. В-третьих, если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода", - пояснил специалист.
Для начала формирования сбережений нужно заключить договор с НПФ, который является оператором программы.
Эксперт также напомнил, что если у человека не хватает стажа или баллов для назначения страховой пенсии по старости, он может их докупить. Минимальная стоимость 1 балла рассчитывается как МРОТ, умноженный на 12 месяцев, а также на 22% (тариф страховых взносов). С 1 января 2025 года МРОТ равен 22 440 рублям, значит, минимальный взнос составит: 22 440 х 12 х 0,22 (22%) = 59 241,6 рубль. Эту сумму нужно заплатить в Социальный фонд России, чтобы "заработать" один год стажа и примерно 1 балл.