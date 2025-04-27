Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам назвали способы законно увеличить пенсию - 27.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250427/pensiya-857001932.html
Россиянам назвали способы законно увеличить пенсию
Россиянам назвали способы законно увеличить пенсию - 27.04.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали способы законно увеличить пенсию
Участие в программе долгосрочных сбережений и выход на пенсию позже установленного срока помогут увеличить размер пенсии. Об этом агентству "Прайм" рассказал... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T02:02+0300
2025-04-27T02:02+0300
вадим виноградов
ниу вшэ
нпф
социальный фонд
пенсии
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/75/840707592_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f323f4a96262c95fe6ce1384a4506a1b.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Участие в программе долгосрочных сбережений и выход на пенсию позже установленного срока помогут увеличить размер пенсии. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.При оформлении пенсии через пять лет после достижения необходимого возраста, коэффициент повышения фиксированной выплаты составит 1.36, а начисляемых баллов - 1.45; При выходе на пенсию через 10 лет – 2.11 и 2.32 соответственно. Таким образом, если выйти на пенсию через 10 лет, она увеличится более чем в два раза, говорит эксперт.Если ежемесячный доход позволяет, можно повлиять на размер пенсии за счет участия в программе долгосрочных сбережений."Во-первых, государство софинансирует эту программу. Оно готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана. Во-вторых, государство страхует внесенные гражданами средства. В-третьих, если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода", - пояснил специалист.Для начала формирования сбережений нужно заключить договор с НПФ, который является оператором программы.Эксперт также напомнил, что если у человека не хватает стажа или баллов для назначения страховой пенсии по старости, он может их докупить. Минимальная стоимость 1 балла рассчитывается как МРОТ, умноженный на 12 месяцев, а также на 22% (тариф страховых взносов). С 1 января 2025 года МРОТ равен 22 440 рублям, значит, минимальный взнос составит: 22 440 х 12 х 0,22 (22%) = 59 241,6 рубль. Эту сумму нужно заплатить в Социальный фонд России, чтобы "заработать" один год стажа и примерно 1 балл.
https://1prime.ru/20250419/sovfedja-856833705.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84070/75/840707592_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f88bd05c7f5e0413b7a83e163bcfaee3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вадим виноградов, ниу вшэ, нпф, социальный фонд, пенсии
Вадим Виноградов, НИУ ВШЭ, НПФ, Социальный фонд, Пенсии
02:02 27.04.2025
 
Россиянам назвали способы законно увеличить пенсию

Профессор Виноградов: есть два способа законно увеличить пенсию

© РИА Новости . Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПенсия по потере кормильца
Пенсия по потере кормильца - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Участие в программе долгосрочных сбережений и выход на пенсию позже установленного срока помогут увеличить размер пенсии. Об этом агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
При оформлении пенсии через пять лет после достижения необходимого возраста, коэффициент повышения фиксированной выплаты составит 1.36, а начисляемых баллов - 1.45; При выходе на пенсию через 10 лет – 2.11 и 2.32 соответственно. Таким образом, если выйти на пенсию через 10 лет, она увеличится более чем в два раза, говорит эксперт.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2025
В Совфеде рассказали, как снизить негосударственную пенсию
19 апреля, 02:31
Если ежемесячный доход позволяет, можно повлиять на размер пенсии за счет участия в программе долгосрочных сбережений.
"Во-первых, государство софинансирует эту программу. Оно готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана. Во-вторых, государство страхует внесенные гражданами средства. В-третьих, если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода", - пояснил специалист.
Для начала формирования сбережений нужно заключить договор с НПФ, который является оператором программы.
Эксперт также напомнил, что если у человека не хватает стажа или баллов для назначения страховой пенсии по старости, он может их докупить. Минимальная стоимость 1 балла рассчитывается как МРОТ, умноженный на 12 месяцев, а также на 22% (тариф страховых взносов). С 1 января 2025 года МРОТ равен 22 440 рублям, значит, минимальный взнос составит: 22 440 х 12 х 0,22 (22%) = 59 241,6 рубль. Эту сумму нужно заплатить в Социальный фонд России, чтобы "заработать" один год стажа и примерно 1 балл.
 
Вадим ВиноградовНИУ ВШЭНПФСоциальный фондПенсии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала