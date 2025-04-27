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В Кремле рассказали про работу над урегулированием украинского кризиса
В Кремле рассказали про работу над урегулированием украинского кризиса - 27.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали про работу над урегулированием украинского кризиса
Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T13:46+0300
2025-04-27T13:46+0300
2025-04-27T13:46+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Работа продолжается", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
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Политика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали про работу над урегулированием украинского кризиса
Песков: работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа продолжается", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
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