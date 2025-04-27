https://1prime.ru/20250427/peskov-857061701.html

В Кремле рассказали про работу над урегулированием украинского кризиса

В Кремле рассказали про работу над урегулированием украинского кризиса - 27.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали про работу над урегулированием украинского кризиса

Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T13:46+0300

2025-04-27T13:46+0300

2025-04-27T13:46+0300

политика

россия

рф

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Работа по урегулированию ситуации на Украине продолжается, она не может вестись в публичном формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Работа продолжается", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Работа не может вестись в публичном формате, она может быть только в дискретном формате", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

https://1prime.ru/20250427/ukraina-857058062.html

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россия, рф, украина, дмитрий песков