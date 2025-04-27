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Прибыль промпредприятий Китая в I квартале выросла на 0,8%

Прибыль промпредприятий Китая в I квартале выросла на 0,8% - 27.04.2025, ПРАЙМ

Прибыль промпредприятий Китая в I квартале выросла на 0,8%

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первый квартал 2025 года составила 1,509 триллиона юаней (около 207,13 миллиарда долларов), что на 0,8% больше | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T07:10+0300

2025-04-27T07:10+0300

2025-04-27T07:10+0300

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ПЕКИН, 27 апр – ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за первый квартал 2025 года составила 1,509 триллиона юаней (около 207,13 миллиарда долларов), что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные государственного статистического управления КНР. Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, в январе-марте 2025 года сократились на 25,5% по сравнению с первым кварталом 2024 года, составив 220,44 миллиарда юаней (30,25 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 7,6%, составив 1,08 триллиона юаней (148,5 миллиарда долларов), доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 5,4%, составив 206,28 миллиарда юаней (28,307 миллиарда долларов). Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за первый квартал 2025 года упала на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль акционерных предприятий выросла на 0,1%, иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня выросла на 2,8%, а частных снизилась на 0,3%.

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промышленность, мировая экономика, китай, кнр, гонконг