https://1prime.ru/20250427/professii-857056812.html

Названы профессии, которые остро нуждаются в российских компаниях

Названы профессии, которые остро нуждаются в российских компаниях - 27.04.2025, ПРАЙМ

Названы профессии, которые остро нуждаются в российских компаниях

Наиболее остро российские компании нуждаются в специалистах-техниках по web, разработчиках сайтов и приложений, а также в системных аналитиках, следует из... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T07:46+0300

2025-04-27T07:46+0300

2025-04-27T07:46+0300

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росстат

росстат

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Наиболее остро российские компании нуждаются в специалистах-техниках по web, разработчиках сайтов и приложений, а также в системных аналитиках, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год. Среди IT-профессий, по данным Росстата, наиболее серьезная потребность в специалистах-техниках по web, которые обеспечивают работу сайтов, веб-серверного оборудования и программного обеспечения. Незакрытыми в экономике является 44% всех таких рабочих мест. Вакантно и каждое десятое рабочее место среди разработчиков web и мультимедийных приложений, каждое одиннадцатое - среди системных аналитиков. Достаточно остро стоит потребность в сисадминах (6,9%), специалистах поддержки пользователей (6,8%), специалистах по базам данных (6,7%), а также в дизайнерах и администраторах баз данных (6,1%). Что касается разработчиков программного обеспечения, у работодателей вакантно для них 6% рабочих мест.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, росстат, росстат