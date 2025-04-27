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Названы профессии, которые остро нуждаются в российских компаниях - 27.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Названы профессии, которые остро нуждаются в российских компаниях
Названы профессии, которые остро нуждаются в российских компаниях - 27.04.2025, ПРАЙМ
Названы профессии, которые остро нуждаются в российских компаниях
Наиболее остро российские компании нуждаются в специалистах-техниках по web, разработчиках сайтов и приложений, а также в системных аналитиках, следует из... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T07:46+0300
2025-04-27T07:46+0300
технологии
бизнес
экономика
росстат
росстат
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Наиболее остро российские компании нуждаются в специалистах-техниках по web, разработчиках сайтов и приложений, а также в системных аналитиках, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год. Среди IT-профессий, по данным Росстата, наиболее серьезная потребность в специалистах-техниках по web, которые обеспечивают работу сайтов, веб-серверного оборудования и программного обеспечения. Незакрытыми в экономике является 44% всех таких рабочих мест. Вакантно и каждое десятое рабочее место среди разработчиков web и мультимедийных приложений, каждое одиннадцатое - среди системных аналитиков. Достаточно остро стоит потребность в сисадминах (6,9%), специалистах поддержки пользователей (6,8%), специалистах по базам данных (6,7%), а также в дизайнерах и администраторах баз данных (6,1%). Что касается разработчиков программного обеспечения, у работодателей вакантно для них 6% рабочих мест.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, бизнес, росстат, росстат
Технологии, Бизнес, Экономика, Росстат, РОССТАТ
07:46 27.04.2025
 
Названы профессии, которые остро нуждаются в российских компаниях

Росстат: компании остро нуждаются в IT-техниках, разработчиках сайтов и аналитиках

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Наиболее остро российские компании нуждаются в специалистах-техниках по web, разработчиках сайтов и приложений, а также в системных аналитиках, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.
Статслужба опубликовала исследование о потребности среднего и крупного бизнеса России в сотрудниках (за исключением компаний из сфер финансов, государственного управления и обеспечения военной безопасности, деятельности общественных и экстерриториальных организаций). Обследование проводится раз в два года, свежие данные представлены за 2024 год.
Среди IT-профессий, по данным Росстата, наиболее серьезная потребность в специалистах-техниках по web, которые обеспечивают работу сайтов, веб-серверного оборудования и программного обеспечения. Незакрытыми в экономике является 44% всех таких рабочих мест.
Вакантно и каждое десятое рабочее место среди разработчиков web и мультимедийных приложений, каждое одиннадцатое - среди системных аналитиков.
Достаточно остро стоит потребность в сисадминах (6,9%), специалистах поддержки пользователей (6,8%), специалистах по базам данных (6,7%), а также в дизайнерах и администраторах баз данных (6,1%). Что касается разработчиков программного обеспечения, у работодателей вакантно для них 6% рабочих мест.
 
ЭкономикаТехнологииБизнесРосстатРОССТАТ
 
 
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