https://1prime.ru/20250427/putin-857058488.html

Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с национальным праздником

Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с национальным праздником - 27.04.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с национальным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафозу с национальным праздником - Днем свободы, отметив, что две страны будут всемерно... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T09:43+0300

2025-04-27T09:43+0300

2025-04-27T09:43+0300

политика

россия

юар

владимир путин

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафозу с национальным праздником - Днем свободы, отметив, что две страны будут всемерно развивать стратегическое партнёрство в русле упрочения международной безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин президент! Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника Южно-Африканской Республики – Дня Свободы... Уверен, что мы будем и впредь всемерно развивать российско-южноафриканское стратегическое партнёрство. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, подтверждением чего стала совместная работа в ходе саммита БРИКС в Казани в 2024 году. Кроме того, Россия и ЮАР активно сотрудничают в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, координируют усилия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Президент пожелал Рамафозе здоровья и успехов, а всем гражданам ЮАР – счастья и процветания.

https://1prime.ru/20250421/yuar-856892611.html

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россия, юар, владимир путин