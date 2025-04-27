Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с национальным праздником - 27.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250427/putin-857058488.html
Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с национальным праздником
Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с национальным праздником - 27.04.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с национальным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафозу с национальным праздником - Днем свободы, отметив, что две страны будут всемерно... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T09:43+0300
2025-04-27T09:43+0300
политика
россия
юар
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/45/841214508_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_9057ac689495a70291f627ff31b82efd.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафозу с национальным праздником - Днем свободы, отметив, что две страны будут всемерно развивать стратегическое партнёрство в русле упрочения международной безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин президент! Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника Южно-Африканской Республики – Дня Свободы... Уверен, что мы будем и впредь всемерно развивать российско-южноафриканское стратегическое партнёрство. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, подтверждением чего стала совместная работа в ходе саммита БРИКС в Казани в 2024 году. Кроме того, Россия и ЮАР активно сотрудничают в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, координируют усилия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Президент пожелал Рамафозе здоровья и успехов, а всем гражданам ЮАР – счастья и процветания.
https://1prime.ru/20250421/yuar-856892611.html
юар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/45/841214508_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_554c85184a5488ee1de88410fe166ea9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, юар, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЮАР, Владимир Путин
09:43 27.04.2025
 
Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с национальным праздником

Путин: Россия и ЮАР будут развивать стратегическое партнерство в сфере безопасности

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел церемонию официальной встречи глав делегаций - участников II Cаммита "Россия - Африка"
Президент РФ В. Путин провел церемонию официальной встречи глав делегаций - участников II Cаммита Россия - Африка - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафозу с национальным праздником - Днем свободы, отметив, что две страны будут всемерно развивать стратегическое партнёрство в русле упрочения международной безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент! Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника Южно-Африканской Республики – Дня Свободы... Уверен, что мы будем и впредь всемерно развивать российско-южноафриканское стратегическое партнёрство. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, подтверждением чего стала совместная работа в ходе саммита БРИКС в Казани в 2024 году. Кроме того, Россия и ЮАР активно сотрудничают в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, координируют усилия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.
Президент пожелал Рамафозе здоровья и успехов, а всем гражданам ЮАР – счастья и процветания.
Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
21 апреля, 18:44
 
ПолитикаРОССИЯЮАРВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала