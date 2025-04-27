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Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с национальным праздником
Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с национальным праздником - 27.04.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с национальным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафозу с национальным праздником - Днем свободы, отметив, что две страны будут всемерно... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T09:43+0300
2025-04-27T09:43+0300
2025-04-27T09:43+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафозу с национальным праздником - Днем свободы, отметив, что две страны будут всемерно развивать стратегическое партнёрство в русле упрочения международной безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин президент! Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника Южно-Африканской Республики – Дня Свободы... Уверен, что мы будем и впредь всемерно развивать российско-южноафриканское стратегическое партнёрство. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, подтверждением чего стала совместная работа в ходе саммита БРИКС в Казани в 2024 году. Кроме того, Россия и ЮАР активно сотрудничают в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, координируют усилия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Президент пожелал Рамафозе здоровья и успехов, а всем гражданам ЮАР – счастья и процветания.
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россия, юар, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЮАР, Владимир Путин
Путин поздравил президента ЮАР Рамафозу с национальным праздником
Путин: Россия и ЮАР будут развивать стратегическое партнерство в сфере безопасности
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента ЮАР Сирила Рамафозу с национальным праздником - Днем свободы, отметив, что две страны будут всемерно развивать стратегическое партнёрство в русле упрочения международной безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин президент! Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника Южно-Африканской Республики – Дня Свободы... Уверен, что мы будем и впредь всемерно развивать российско-южноафриканское стратегическое партнёрство. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения международной безопасности и стабильности", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, подтверждением чего стала совместная работа в ходе саммита БРИКС в Казани в 2024 году. Кроме того, Россия и ЮАР активно сотрудничают в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, координируют усилия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.
Президент пожелал Рамафозе здоровья и успехов, а всем гражданам ЮАР – счастья и процветания.
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР