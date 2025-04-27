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"Наслаждайтесь". В Раде пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Риме
"Наслаждайтесь". В Раде пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Риме - 27.04.2025, ПРАЙМ
"Наслаждайтесь". В Раде пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Риме
Владимир Зеленский использовал похороны папы римского Франциска в собственных интересах, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T10:45+0300
2025-04-27T10:45+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский использовал похороны папы римского Франциска в собственных интересах, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский."Европейцы так хлопали в ладоши, пока Зеленский пиарился на убитых украинцах, что потеряли бдительность. И Зеленский тут же решил попиариться на смерти папы Франциска", - написал он в своем Telegram-канале.Парламентарий считает, что подобное поведение главы киевского режима стало возможным из-за попустительства со стороны европейских союзников, предоставивших ему полную свободу действий."Вы же сами выпестовали это чудовище — так наслаждайтесь же!" - заключил Дубинский.В субботу Зеленский присутствовал на церемонии похорон папы римского Франциска. При этом его выбор одежды – камуфляжный костюм черного цвета – вызвал общественную критику, поскольку остальные участники церемонии были одеты в строгие темные костюмы или фраки, что является общепринятым дресс-кодом для подобных мероприятий.Более того, издание Telegraph сообщило о нарушении протокола со стороны Ватикана, который предоставил Зеленскому место в первом ряду, несмотря на то, что рассадка мировых лидеров обычно осуществляется в алфавитном порядке по названию страны. По этой логике Зеленский должен был находиться в третьем ряду или дальше, но оказался рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном и бывшим президентом США Дональдом Трампом.
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Политика, ВАТИКАН, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Рада
"Наслаждайтесь". В Раде пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Риме
Дубинский: Зеленский использовал похороны папы римского Франциска в собственных интересах
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский использовал похороны папы римского Франциска в собственных интересах, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Европейцы так хлопали в ладоши, пока Зеленский пиарился на убитых украинцах, что потеряли бдительность. И Зеленский тут же решил попиариться на смерти папы Франциска", - написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий считает, что подобное поведение главы киевского режима стало возможным из-за попустительства со стороны европейских союзников, предоставивших ему полную свободу действий.
"Вы же сами выпестовали это чудовище — так наслаждайтесь же!" - заключил Дубинский.
В субботу Зеленский присутствовал на церемонии похорон папы римского Франциска. При этом его выбор одежды – камуфляжный костюм черного цвета – вызвал общественную критику, поскольку остальные участники церемонии были одеты в строгие темные костюмы или фраки, что является общепринятым дресс-кодом для подобных мероприятий.
Более того, издание Telegraph сообщило о нарушении протокола со стороны Ватикана, который предоставил Зеленскому место в первом ряду, несмотря на то, что рассадка мировых лидеров обычно осуществляется в алфавитном порядке по названию страны. По этой логике Зеленский должен был находиться в третьем ряду или дальше, но оказался рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном и бывшим президентом США Дональдом Трампом.
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