Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Наслаждайтесь". В Раде пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Риме - 27.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250427/rada-857058891.html
"Наслаждайтесь". В Раде пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Риме
"Наслаждайтесь". В Раде пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Риме - 27.04.2025, ПРАЙМ
"Наслаждайтесь". В Раде пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Риме
Владимир Зеленский использовал похороны папы римского Франциска в собственных интересах, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T10:45+0300
2025-04-27T10:45+0300
политика
ватикан
франция
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский использовал похороны папы римского Франциска в собственных интересах, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский."Европейцы так хлопали в ладоши, пока Зеленский пиарился на убитых украинцах, что потеряли бдительность. И Зеленский тут же решил попиариться на смерти папы Франциска", - написал он в своем Telegram-канале.Парламентарий считает, что подобное поведение главы киевского режима стало возможным из-за попустительства со стороны европейских союзников, предоставивших ему полную свободу действий."Вы же сами выпестовали это чудовище — так наслаждайтесь же!" - заключил Дубинский.В субботу Зеленский присутствовал на церемонии похорон папы римского Франциска. При этом его выбор одежды – камуфляжный костюм черного цвета – вызвал общественную критику, поскольку остальные участники церемонии были одеты в строгие темные костюмы или фраки, что является общепринятым дресс-кодом для подобных мероприятий.Более того, издание Telegraph сообщило о нарушении протокола со стороны Ватикана, который предоставил Зеленскому место в первом ряду, несмотря на то, что рассадка мировых лидеров обычно осуществляется в алфавитном порядке по названию страны. По этой логике Зеленский должен был находиться в третьем ряду или дальше, но оказался рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном и бывшим президентом США Дональдом Трампом.
https://1prime.ru/20250427/tramp-857057752.html
ватикан
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_353:0:2954:1951_1920x0_80_0_0_4fc9ae1fd6e81c31bd2d10fd940f03f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ватикан, франция, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, рада
Политика, ВАТИКАН, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Рада
10:45 27.04.2025
 
"Наслаждайтесь". В Раде пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Риме

Дубинский: Зеленский использовал похороны папы римского Франциска в собственных интересах

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский использовал похороны папы римского Франциска в собственных интересах, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Европейцы так хлопали в ладоши, пока Зеленский пиарился на убитых украинцах, что потеряли бдительность. И Зеленский тут же решил попиариться на смерти папы Франциска", - написал он в своем Telegram-канале.
Парламентарий считает, что подобное поведение главы киевского режима стало возможным из-за попустительства со стороны европейских союзников, предоставивших ему полную свободу действий.
"Вы же сами выпестовали это чудовище — так наслаждайтесь же!" - заключил Дубинский.
В субботу Зеленский присутствовал на церемонии похорон папы римского Франциска. При этом его выбор одежды – камуфляжный костюм черного цвета – вызвал общественную критику, поскольку остальные участники церемонии были одеты в строгие темные костюмы или фраки, что является общепринятым дресс-кодом для подобных мероприятий.
Более того, издание Telegraph сообщило о нарушении протокола со стороны Ватикана, который предоставил Зеленскому место в первом ряду, несмотря на то, что рассадка мировых лидеров обычно осуществляется в алфавитном порядке по названию страны. По этой логике Зеленский должен был находиться в третьем ряду или дальше, но оказался рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном и бывшим президентом США Дональдом Трампом.
# Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
На Западе рассказали, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским
08:52
 
ПолитикаВАТИКАНФРАНЦИЯВладимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль МакронРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала