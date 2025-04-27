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Ректора "Высшей школы сценических искусств" оштрафовали

Ректора "Высшей школы сценических искусств" оштрафовали - 27.04.2025, ПРАЙМ

Ректора "Высшей школы сценических искусств" оштрафовали

Московский суд оштрафовал ректора "Высшей школы сценических искусств" Константина Райкина из-за несвоевременного предоставления сведений в срок, установленный... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T06:12+0300

2025-04-27T06:12+0300

2025-04-27T06:12+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Московский суд оштрафовал ректора "Высшей школы сценических искусств" Константина Райкина из-за несвоевременного предоставления сведений в срок, установленный законодательством РФ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Являясь ректором "Высшая школа сценических искусств"… не представил своевременно отчетность формы ЕФС-1… а представил ее с нарушением срока", - сказано в документах. В судебное заседание Райкин не явился. Уточняется, что он был извещен надлежащим образом о дате и времени заседания и не сообщал об уважительных причинах неявки. Сумма назначенного Райкину штрафа не уточняется. По пункту 1 статьи 15.33.2 КоАП РФ грозит штраф от 300 до 500 рублей.

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