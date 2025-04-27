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Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти"
Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" - 27.04.2025, ПРАЙМ
Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти"
Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито, посадив деревья в парке, символизирующем середину мира, передает корреспондент РИА Новости. | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T04:03+0300
2025-04-27T04:03+0300
2025-04-27T04:03+0300
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КИТО, 27 апр - ПРАЙМ. Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито, посадив деревья в парке, символизирующем середину мира, передает корреспондент РИА Новости.
Главная цель масштабной международной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
"Мы должны проводить такие мероприятия, чтобы молодежь и дети не забывали те трагические времена, чтобы они никогда не повторились", - сказал РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
В свою очередь, глава движения "Волонтеры Победы" в Эквадоре Жанна Робалино отметила, что очень важно помнить о тех событиях, поскольку историю пытаются переписать и изменить, забывая об истинных героях, победивших фашизм.
"Если бы мы не победили, история была бы абсолютно другой", - подчеркнула она.
Глава координационного совета соотечественников в Эквадоре Марина Смирнова также указала на важность проведения акции.
"Когда я говорю, что мы сажаем не просто деревья, а память, это потому, что без памяти и без истории мы никто", - сказала она агентству .
Международная акция "Сад памяти " проводится с 2020 года. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала.
За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев.
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бизнес, общество , россия, эквадор, рф, владимир путин
Бизнес, Общество , РОССИЯ, ЭКВАДОР, РФ, Владимир Путин
Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти"
Россияне и эквадорцы посадили деревья в парке, символизирующем середину мира
КИТО, 27 апр - ПРАЙМ. Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито, посадив деревья в парке, символизирующем середину мира, передает корреспондент РИА Новости.
Главная цель масштабной международной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
"Мы должны проводить такие мероприятия, чтобы молодежь и дети не забывали те трагические времена, чтобы они никогда не повторились", - сказал РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
В свою очередь, глава движения "Волонтеры Победы" в Эквадоре Жанна Робалино отметила, что очень важно помнить о тех событиях, поскольку историю пытаются переписать и изменить, забывая об истинных героях, победивших фашизм.
"Если бы мы не победили, история была бы абсолютно другой", - подчеркнула она.
Глава координационного совета соотечественников в Эквадоре Марина Смирнова также указала на важность проведения акции.
"Когда я говорю, что мы сажаем не просто деревья, а память, это потому, что без памяти и без истории мы никто", - сказала она агентству .
Международная акция "Сад памяти " проводится с 2020 года. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала.
За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев.