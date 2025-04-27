https://1prime.ru/20250427/rossijane-857055499.html

Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти"

Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" - 27.04.2025, ПРАЙМ

Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти"

Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито, посадив деревья в парке, символизирующем середину мира, передает корреспондент РИА Новости. | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T04:03+0300

2025-04-27T04:03+0300

2025-04-27T04:03+0300

бизнес

общество

россия

эквадор

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857055499.jpg?1745715810

КИТО, 27 апр - ПРАЙМ. Россияне и эквадорцы приняли участие в акции "Сад памяти" в Кито, посадив деревья в парке, символизирующем середину мира, передает корреспондент РИА Новости. Главная цель масштабной международной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. "Мы должны проводить такие мероприятия, чтобы молодежь и дети не забывали те трагические времена, чтобы они никогда не повторились", - сказал РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. В свою очередь, глава движения "Волонтеры Победы" в Эквадоре Жанна Робалино отметила, что очень важно помнить о тех событиях, поскольку историю пытаются переписать и изменить, забывая об истинных героях, победивших фашизм. "Если бы мы не победили, история была бы абсолютно другой", - подчеркнула она. Глава координационного совета соотечественников в Эквадоре Марина Смирнова также указала на важность проведения акции. "Когда я говорю, что мы сажаем не просто деревья, а память, это потому, что без памяти и без истории мы никто", - сказала она агентству . Международная акция "Сад памяти " проводится с 2020 года. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов памятных деревьев.

эквадор

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, эквадор, рф, владимир путин