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США не вводят новые санкции против России, заявил Рубио - 27.04.2025, ПРАЙМ
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США не вводят новые санкции против России, заявил Рубио
США не вводят новые санкции против России, заявил Рубио - 27.04.2025, ПРАЙМ
США не вводят новые санкции против России, заявил Рубио
Соединенные Штаты воздерживаются от расширения санкций в отношении России, чтобы не препятствовать мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине,... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T16:55+0300
2025-04-27T16:55+0300
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ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты воздерживаются от расширения санкций в отношении России, чтобы не препятствовать мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. "Потому что я думаю, что мы все еще надеемся увидеть, что эти дипломатические усилия сработают и что мы сможем сблизить эти две стороны. Я имею в виду, что в ту минуту, когда вы начинаете делать такие вещи (ввод санкций - ред.), вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны, и мы бы не хотели это увидеть", - пояснил Рубио в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о причинах, по которым США до сих пор не ввели новые санкции против России.
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россия, мировая экономика, сша, рф, вашингтон, марк рубио, nbc
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, ВАШИНГТОН, Марк Рубио, NBC
16:55 27.04.2025
 
США не вводят новые санкции против России, заявил Рубио

Рубио: США не расширяют санкции против России, чтобы не мешать мирному процессу на Украине

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты воздерживаются от расширения санкций в отношении России, чтобы не препятствовать мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио.
"Потому что я думаю, что мы все еще надеемся увидеть, что эти дипломатические усилия сработают и что мы сможем сблизить эти две стороны. Я имею в виду, что в ту минуту, когда вы начинаете делать такие вещи (ввод санкций - ред.), вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны, и мы бы не хотели это увидеть", - пояснил Рубио в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о причинах, по которым США до сих пор не ввели новые санкции против России.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2025
Отмена поездки Рубио в Лондон снижает значимость встречи, пишут СМИ
23 апреля, 08:47
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаСШАРФВАШИНГТОНМарк РубиоNBC
 
 
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