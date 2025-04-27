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США не вводят новые санкции против России, заявил Рубио

США не вводят новые санкции против России, заявил Рубио - 27.04.2025, ПРАЙМ

США не вводят новые санкции против России, заявил Рубио

Соединенные Штаты воздерживаются от расширения санкций в отношении России, чтобы не препятствовать мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине,... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T16:55+0300

2025-04-27T16:55+0300

2025-04-27T16:55+0300

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ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты воздерживаются от расширения санкций в отношении России, чтобы не препятствовать мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. "Потому что я думаю, что мы все еще надеемся увидеть, что эти дипломатические усилия сработают и что мы сможем сблизить эти две стороны. Я имею в виду, что в ту минуту, когда вы начинаете делать такие вещи (ввод санкций - ред.), вы отходите от этого, и вы обречете себя на еще два года войны, и мы бы не хотели это увидеть", - пояснил Рубио в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о причинах, по которым США до сих пор не ввели новые санкции против России.

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россия, мировая экономика, сша, рф, вашингтон, марк рубио, nbc