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Рубио оценил ход урегулирования конфликта на Украине
Рубио оценил ход урегулирования конфликта на Украине - 27.04.2025, ПРАЙМ
Рубио оценил ход урегулирования конфликта на Украине
На нынешнем этапе у США есть основания как для оптимизма, так и для беспокойства в отношении усилий сторон конфликта на Украине по достижению мирного... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T17:09+0300
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ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. На нынешнем этапе у США есть основания как для оптимизма, так и для беспокойства в отношении усилий сторон конфликта на Украине по достижению мирного соглашения, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. В интервью телеканалу NBC Рубио отметил, что на протяжении всего процесса важно определить, действительно ли обе стороны конфликта стремятся к миру, и оценить, насколько они продвинулись в этом направлении после 90 дней дипломатических усилий. Он подчеркнул, что США пытаются оценить эту ситуацию на текущей неделе, и что есть причины как для оптимизма, так и для беспокойства.По словам госсекретаря, предстоящая неделя будет иметь решающее значение, поскольку США предстоит принять решение о целесообразности дальнейшего участия в этом процессе или о необходимости переключения внимания на другие вопросы."Мы близки, но близки недостаточно", - заключил Рубио, говоря о вероятности достижения мирного урегулирования на Украине.
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Марк Рубио, NBC
Рубио оценил ход урегулирования конфликта на Украине
Рубио: США имеют основания как для оптимизма, так и для беспокойства по Украине
ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. На нынешнем этапе у США есть основания как для оптимизма, так и для беспокойства в отношении усилий сторон конфликта на Украине по достижению мирного соглашения, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио.
В интервью телеканалу NBC Рубио отметил, что на протяжении всего процесса важно определить, действительно ли обе стороны конфликта стремятся к миру, и оценить, насколько они продвинулись в этом направлении после 90 дней дипломатических усилий. Он подчеркнул, что США пытаются оценить эту ситуацию на текущей неделе, и что есть причины как для оптимизма, так и для беспокойства.
По словам госсекретаря, предстоящая неделя будет иметь решающее значение, поскольку США предстоит принять решение о целесообразности дальнейшего участия в этом процессе или о необходимости переключения внимания на другие вопросы.
"Мы близки, но близки недостаточно", - заключил Рубио, говоря о вероятности достижения мирного урегулирования на Украине.
США не вводят новые санкции против России, заявил Рубио