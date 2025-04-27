https://1prime.ru/20250427/rubio-857064974.html

Рубио оценил ход урегулирования конфликта на Украине

Рубио оценил ход урегулирования конфликта на Украине - 27.04.2025, ПРАЙМ

Рубио оценил ход урегулирования конфликта на Украине

На нынешнем этапе у США есть основания как для оптимизма, так и для беспокойства в отношении усилий сторон конфликта на Украине по достижению мирного... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T17:09+0300

2025-04-27T17:09+0300

2025-04-27T17:09+0300

политика

россия

сша

украина

вашингтон

марк рубио

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854867791_0:0:1895:1066_1920x0_80_0_0_53cfbb8df97afc17944f01a52d145c12.jpg

ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. На нынешнем этапе у США есть основания как для оптимизма, так и для беспокойства в отношении усилий сторон конфликта на Украине по достижению мирного соглашения, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио. В интервью телеканалу NBC Рубио отметил, что на протяжении всего процесса важно определить, действительно ли обе стороны конфликта стремятся к миру, и оценить, насколько они продвинулись в этом направлении после 90 дней дипломатических усилий. Он подчеркнул, что США пытаются оценить эту ситуацию на текущей неделе, и что есть причины как для оптимизма, так и для беспокойства.По словам госсекретаря, предстоящая неделя будет иметь решающее значение, поскольку США предстоит принять решение о целесообразности дальнейшего участия в этом процессе или о необходимости переключения внимания на другие вопросы."Мы близки, но близки недостаточно", - заключил Рубио, говоря о вероятности достижения мирного урегулирования на Украине.

https://1prime.ru/20250427/rubio-857064623.html

сша

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, украина, вашингтон, марк рубио, nbc