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США не выдвигали предложений по отмене санкций, сообщил Лавров

США не выдвигали предложений по отмене санкций, сообщил Лавров - 27.04.2025, ПРАЙМ

США не выдвигали предложений по отмене санкций, сообщил Лавров

Предложений по отмене санкций против России, которые ранее ввели США, не было, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS. | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T18:07+0300

2025-04-27T18:07+0300

2025-04-27T18:07+0300

россия

сша

сергей лавров

санкции против рф

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Предложений по отмене санкций против России, которые ранее ввели США, не было, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.Ведущая спросила, в каких областях США предложили отменить санкции против РФ, и уточнила, поступали ли предложения на этот счет. "Нет. Что мы можем предложить в ситуации, когда… США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса. Мы никогда не отклоняем деловые предложения, если они основаны на равных возможностях и уважении друг к другу и приводят к балансу интересов", - ответил глава МИД. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, сша, сергей лавров, санкции против рф