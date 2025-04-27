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США не выдвигали предложений по отмене санкций, сообщил Лавров - 27.04.2025, ПРАЙМ
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США не выдвигали предложений по отмене санкций, сообщил Лавров
США не выдвигали предложений по отмене санкций, сообщил Лавров - 27.04.2025, ПРАЙМ
США не выдвигали предложений по отмене санкций, сообщил Лавров
Предложений по отмене санкций против России, которые ранее ввели США, не было, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS. | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T18:07+0300
2025-04-27T18:07+0300
россия
сша
сергей лавров
санкции против рф
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Предложений по отмене санкций против России, которые ранее ввели США, не было, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.Ведущая спросила, в каких областях США предложили отменить санкции против РФ, и уточнила, поступали ли предложения на этот счет. "Нет. Что мы можем предложить в ситуации, когда… США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса. Мы никогда не отклоняем деловые предложения, если они основаны на равных возможностях и уважении друг к другу и приводят к балансу интересов", - ответил глава МИД. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сша, сергей лавров, санкции против рф
РОССИЯ, США, Сергей Лавров, санкции против РФ
18:07 27.04.2025
 
США не выдвигали предложений по отмене санкций, сообщил Лавров

Лавров: предложений по отмене ранее введенных санкций США не было

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Предложений по отмене санкций против России, которые ранее ввели США, не было, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.
Ведущая спросила, в каких областях США предложили отменить санкции против РФ, и уточнила, поступали ли предложения на этот счет.
"Нет. Что мы можем предложить в ситуации, когда… США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса. Мы никогда не отклоняем деловые предложения, если они основаны на равных возможностях и уважении друг к другу и приводят к балансу интересов", - ответил глава МИД.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
США не вводят новые санкции против России, заявил Рубио
16:55
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
РОССИЯСШАСергей Лавровсанкции против РФ
 
 
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