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Названы самые популярные у россиян шашлыки
Названы самые популярные у россиян шашлыки - 27.04.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные у россиян шашлыки
Самый дешевый шашлык из свинины можно приобрести в Адыгее стоимостью 1,36 тысячи рублей на компанию из восьми человек, а самый дорогой - на Камчатке за 2,34... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T06:22+0300
2025-04-27T06:22+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Самый дешевый шашлык из свинины можно приобрести в Адыгее стоимостью 1,36 тысячи рублей на компанию из восьми человек, а самый дорогой - на Камчатке за 2,34 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
Аналитики указывают, что шашлык из свинины является самым популярным у россиян. Его средняя цена выросла на 4% за год - до 1,64 тысячи рублей из расчета на компанию из восьми человек.
По данным ЦСР, самыми доступными видами шашлыка в среднем по России оказались овощной из помидоров, он обойдется в 945 рублей, шашлык из курицы (1,19 тысячи рублей), белой рыбы, например, карпа - 1,3 тысячи рублей и грибов - 1,4 тысячи рублей.
Выше цена у приготовленных на мангале сосисок или сарделек (в среднем по стране 1,85 тысячи рублей), говядины - 3 тысячи рублей и баранины – 3,5 тысячи рублей. Самый дорогой шашлык оказался из красной рыбы за 4,7 тысячи рублей.
Как выяснили аналитики, отведать шашлыка с минимальной нагрузкой на семейный бюджет можно на Юге России и в Северо-Кавказском федеральном округе. В лидерах по доступности второй год подряд - Республика Адыгея. Там шашлык из свинины обойдется в 1,36 тысячи рублей, из курицы – в 955 рублей, а баранины - 2,46 тысячи рублей на компанию.
При этом самый доступный рыбный шашлык, как отмечают аналитики, на Камчатке. Там шашлык из белой рыбы обойдется в 764 рубля, а из красной - 2,1 тысячи рублей.
А вегетарианский шашлык из грибов дешевле всего будет стоить в Белгородской области, Республике Ингушетия (по 1 тысяче рублей) и Чеченской Республике (1,1 тысячи рублей). Из помидоров в лидерах по стоимости Еврейская автономная область, а также Республики Адыгея и Калмыкия.
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бизнес, россия, камчатка, москва, адыгея, цср
Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, МОСКВА, Адыгея, ЦСР
Названы самые популярные у россиян шашлыки
ЦСР: самый дешевый шашлык из свинины можно купить в Адыгее за 1,36 тысячи рублей
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Самый дешевый шашлык из свинины можно приобрести в Адыгее стоимостью 1,36 тысячи рублей на компанию из восьми человек, а самый дорогой - на Камчатке за 2,34 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
Аналитики указывают, что шашлык из свинины является самым популярным у россиян. Его средняя цена выросла на 4% за год - до 1,64 тысячи рублей из расчета на компанию из восьми человек.
По данным ЦСР, самыми доступными видами шашлыка в среднем по России оказались овощной из помидоров, он обойдется в 945 рублей, шашлык из курицы (1,19 тысячи рублей), белой рыбы, например, карпа - 1,3 тысячи рублей и грибов - 1,4 тысячи рублей.
Выше цена у приготовленных на мангале сосисок или сарделек (в среднем по стране 1,85 тысячи рублей), говядины - 3 тысячи рублей и баранины – 3,5 тысячи рублей. Самый дорогой шашлык оказался из красной рыбы за 4,7 тысячи рублей.
Как выяснили аналитики, отведать шашлыка с минимальной нагрузкой на семейный бюджет можно на Юге России и в Северо-Кавказском федеральном округе. В лидерах по доступности второй год подряд - Республика Адыгея. Там шашлык из свинины обойдется в 1,36 тысячи рублей, из курицы – в 955 рублей, а баранины - 2,46 тысячи рублей на компанию.
При этом самый доступный рыбный шашлык, как отмечают аналитики, на Камчатке. Там шашлык из белой рыбы обойдется в 764 рубля, а из красной - 2,1 тысячи рублей.
А вегетарианский шашлык из грибов дешевле всего будет стоить в Белгородской области, Республике Ингушетия (по 1 тысяче рублей) и Чеченской Республике (1,1 тысячи рублей). Из помидоров в лидерах по стоимости Еврейская автономная область, а также Республики Адыгея и Калмыкия.