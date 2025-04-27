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Подозреваемый в теракте против генерала Москалика полностью признал вину
Подозреваемый в теракте против генерала Москалика полностью признал вину - 27.04.2025, ПРАЙМ
Подозреваемый в теракте против генерала Москалика полностью признал вину
Игнат Кузин полностью признал вину в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик, сообщает официальный... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T15:25+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Игнат Кузин полностью признал вину в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик. "Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта", - сказала Петренко.
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Подозреваемый в теракте против генерала Москалика полностью признал вину
СК: Кузин полностью признал вину в теракте, в результате которого погиб генерал Москалик
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Игнат Кузин полностью признал вину в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Москалик, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик.
"Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте. В суд направлено ходатайство об аресте фигуранта", - сказала Петренко.
ФСБ задержала украинского агента, заминировавшего автомобиль в Балашихе