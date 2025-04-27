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СМИ: некоторые европейские компании нарастили поставки в США
СМИ: некоторые европейские компании нарастили поставки в США - 27.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: некоторые европейские компании нарастили поставки в США
Некоторые европейские компании существенно нарастили поставки своей продукции в Соединенные Штаты в ожидании вступления в силу высоких пошлин, введенных... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T07:22+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Некоторые европейские компании существенно нарастили поставки своей продукции в Соединенные Штаты в ожидании вступления в силу высоких пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Франс Пресс.
"Фирмы во многих секторах создают запасы своих продуктов в США", - пишет агентство.
Так, по данным агентства, экспорт ирландских фирм в США в феврале вырос на 210% до 13 миллиардов евро (14,8 миллиарда долларов), причем 90% от этого объема приходится на фармацевтические продукты и химические ингредиенты.
В качестве другого примера агентство приводит экспорт швейцарских часов в США, который вырос на 14% в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
О схожей стратегии рассказали агентству в одной французской косметической компании, а также в компании по производству мебели.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, сша, москва, китай, дональд трамп
Мировая экономика, Экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Дональд Трамп
СМИ: некоторые европейские компании нарастили поставки в США
Франс Пресс: некоторые европейские компании нарастили поставки своей продукции в США
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Некоторые европейские компании существенно нарастили поставки своей продукции в Соединенные Штаты в ожидании вступления в силу высоких пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Франс Пресс.
"Фирмы во многих секторах создают запасы своих продуктов в США", - пишет агентство.
Так, по данным агентства, экспорт ирландских фирм в США в феврале вырос на 210% до 13 миллиардов евро (14,8 миллиарда долларов), причем 90% от этого объема приходится на фармацевтические продукты и химические ингредиенты.
В качестве другого примера агентство приводит экспорт швейцарских часов в США, который вырос на 14% в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
О схожей стратегии рассказали агентству в одной французской косметической компании, а также в компании по производству мебели.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.