Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: некоторые европейские компании нарастили поставки в США - 27.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250427/smi-857056614.html
СМИ: некоторые европейские компании нарастили поставки в США
СМИ: некоторые европейские компании нарастили поставки в США - 27.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: некоторые европейские компании нарастили поставки в США
Некоторые европейские компании существенно нарастили поставки своей продукции в Соединенные Штаты в ожидании вступления в силу высоких пошлин, введенных... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T07:22+0300
2025-04-27T07:22+0300
мировая экономика
экономика
сша
москва
китай
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857056614.jpg?1745727743
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Некоторые европейские компании существенно нарастили поставки своей продукции в Соединенные Штаты в ожидании вступления в силу высоких пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Франс Пресс. "Фирмы во многих секторах создают запасы своих продуктов в США", - пишет агентство. Так, по данным агентства, экспорт ирландских фирм в США в феврале вырос на 210% до 13 миллиардов евро (14,8 миллиарда долларов), причем 90% от этого объема приходится на фармацевтические продукты и химические ингредиенты. В качестве другого примера агентство приводит экспорт швейцарских часов в США, который вырос на 14% в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года. О схожей стратегии рассказали агентству в одной французской косметической компании, а также в компании по производству мебели. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
сша
москва
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, москва, китай, дональд трамп
Мировая экономика, Экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Дональд Трамп
07:22 27.04.2025
 
СМИ: некоторые европейские компании нарастили поставки в США

Франс Пресс: некоторые европейские компании нарастили поставки своей продукции в США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Некоторые европейские компании существенно нарастили поставки своей продукции в Соединенные Штаты в ожидании вступления в силу высоких пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Франс Пресс.
"Фирмы во многих секторах создают запасы своих продуктов в США", - пишет агентство.
Так, по данным агентства, экспорт ирландских фирм в США в феврале вырос на 210% до 13 миллиардов евро (14,8 миллиарда долларов), причем 90% от этого объема приходится на фармацевтические продукты и химические ингредиенты.
В качестве другого примера агентство приводит экспорт швейцарских часов в США, который вырос на 14% в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
О схожей стратегии рассказали агентству в одной французской косметической компании, а также в компании по производству мебели.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМОСКВАКИТАЙДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала