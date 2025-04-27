https://1prime.ru/20250427/smi-857064462.html

Чтец по губам объяснила, что Трамп сказал Макрону в Ватикане

Чтец по губам объяснила, что Трамп сказал Макрону в Ватикане - 27.04.2025, ПРАЙМ

Чтец по губам объяснила, что Трамп сказал Макрону в Ватикане

Президент США Дональд Трамп отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в возможности присоединиться к его беседе с Владимиром Зеленским перед похоронами папы... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T16:49+0300

2025-04-27T16:49+0300

2025-04-27T16:49+0300

политика

сша

ватикан

дональд трамп

эммануэль макрон

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_515bb6ba7a111c54f0b3e17ca0da9d07.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в возможности присоединиться к его беседе с Владимиром Зеленским перед похоронами папы римского Франциска, заявив, что тому "не следует здесь быть". Об этом пишет британская газета Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг. В субботу ряд украинских и западных СМИ сообщили о "очень короткой" встрече Зеленского и Трампа на похоронах. Sky News, ссылаясь на источники в Ватикане, передавал о договоренности сторон встретиться после церемонии, однако после CNN сообщил, что Трамп "очень быстро" покинул Рим."Он говорит Макрону: "Ты здесь не прав, сделай мне одолжение, тебе не следует быть здесь", - пояснила Хиклинг газете Sun, комментируя видеозапись, на которой Макрон пожимает руку Зеленскому, а Трамп пытается руками развести мужчин в разные стороны.

https://1prime.ru/20250427/tramp-857057752.html

сша

ватикан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, ватикан, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский