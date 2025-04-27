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Чтец по губам объяснила, что Трамп сказал Макрону в Ватикане - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Чтец по губам объяснила, что Трамп сказал Макрону в Ватикане
Чтец по губам объяснила, что Трамп сказал Макрону в Ватикане - 27.04.2025, ПРАЙМ
Чтец по губам объяснила, что Трамп сказал Макрону в Ватикане
Президент США Дональд Трамп отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в возможности присоединиться к его беседе с Владимиром Зеленским перед похоронами папы... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T16:49+0300
2025-04-27T16:49+0300
политика
сша
ватикан
дональд трамп
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владимир зеленский
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в возможности присоединиться к его беседе с Владимиром Зеленским перед похоронами папы римского Франциска, заявив, что тому "не следует здесь быть". Об этом пишет британская газета Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг. В субботу ряд украинских и западных СМИ сообщили о "очень короткой" встрече Зеленского и Трампа на похоронах. Sky News, ссылаясь на источники в Ватикане, передавал о договоренности сторон встретиться после церемонии, однако после CNN сообщил, что Трамп "очень быстро" покинул Рим."Он говорит Макрону: "Ты здесь не прав, сделай мне одолжение, тебе не следует быть здесь", - пояснила Хиклинг газете Sun, комментируя видеозапись, на которой Макрон пожимает руку Зеленскому, а Трамп пытается руками развести мужчин в разные стороны.
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сша, ватикан, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский
Политика, США, ВАТИКАН, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
16:49 27.04.2025
 
Чтец по губам объяснила, что Трамп сказал Макрону в Ватикане

Sun: Трамп не дал Макрону присоединиться к его беседе с Зеленским на похоронах в Ватикане

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отказал президенту Франции Эммануэлю Макрону в возможности присоединиться к его беседе с Владимиром Зеленским перед похоронами папы римского Франциска, заявив, что тому "не следует здесь быть". Об этом пишет британская газета Sun со ссылкой на профессионального чтеца по губам Николу Хиклинг.
В субботу ряд украинских и западных СМИ сообщили о "очень короткой" встрече Зеленского и Трампа на похоронах. Sky News, ссылаясь на источники в Ватикане, передавал о договоренности сторон встретиться после церемонии, однако после CNN сообщил, что Трамп "очень быстро" покинул Рим.
"Он говорит Макрону: "Ты здесь не прав, сделай мне одолжение, тебе не следует быть здесь", - пояснила Хиклинг газете Sun, комментируя видеозапись, на которой Макрон пожимает руку Зеленскому, а Трамп пытается руками развести мужчин в разные стороны.
# Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
На Западе рассказали, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским
08:52
 
ПолитикаСШАВАТИКАНДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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