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Шмыгаль: Украина и США исключат возврат помощи из соглашения по недрам
Шмыгаль: Украина и США исключат возврат помощи из соглашения по недрам - 27.04.2025, ПРАЙМ
Шмыгаль: Украина и США исключат возврат помощи из соглашения по недрам
Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T22:16+0300
2025-04-27T22:16+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом. "Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами... Есть хороший прогресс... Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается (американская - ред.) помощь, предоставленная до его подписания", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что украинская сторона определила "красные линии", соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить конституции и законодательству Украины. Премьер подчеркнул, что соглашение должно обязательно быть ратифицировано Верховной радой. Премьер добавил, что у Украины уже есть подтвержденные 50 миллиардов долларов доходов от замороженных российских активов. "Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины", - уточнил премьер. Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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украина, сша, денис шмыгаль, скотт бессент
УКРАИНА, США, Денис Шмыгаль, Скотт Бессент
Шмыгаль: Украина и США исключат возврат помощи из соглашения по недрам
Шмыгаль: Украина и США исключат возврат американской помощи из соглашения по недрам
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.
"Важная встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом, на которой отдельной темой разговора было соглашение между нашими странами... Есть хороший прогресс... Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается (американская - ред.) помощь, предоставленная до его подписания", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что украинская сторона определила "красные линии", соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, а также не противоречить конституции и законодательству Украины. Премьер подчеркнул, что соглашение должно обязательно быть ратифицировано Верховной радой.
В США назвали репарациями с Украины проект сделки по недрам
Премьер добавил, что у Украины уже есть подтвержденные 50 миллиардов долларов доходов от замороженных российских активов. "Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины", - уточнил премьер.
Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.