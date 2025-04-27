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В СФ назвали число заключенных регионами соглашений с партнерами за рубежом
В СФ назвали число заключенных регионами соглашений с партнерами за рубежом - 27.04.2025, ПРАЙМ
В СФ назвали число заключенных регионами соглашений с партнерами за рубежом
Российские регионы в 2024 году заключили свыше 100 соглашений об установлении дружественных связей с иностранными партнерами, такие данные привел глава... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T16:36+0300
2025-04-27T16:36+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Российские регионы в 2024 году заключили свыше 100 соглашений об установлении дружественных связей с иностранными партнерами, такие данные привел глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Регионы ведут активную работу по налаживанию взаимодействия с партнерами из дружественных стран. В 2024 году субъекты РФ заключили свыше 100 соглашений об установлении дружественных связей с иностранными партнерами, что на 40% больше, чем в 2023 году", - сказал политик на заседании комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества, его слова приводит пресс-служба СФ. Сенатор отметил, что руководством страны поставлена задача продвижения российских экономических интересов, достижения конкретных результатов. "Особое значение имеет содействие этой работе по парламентской линии. Совет Федерации как палата регионов уделяет большое внимание налаживанию межрегионального сотрудничества со странами мирового большинства", - подчеркнул он. Говоря о сотрудничестве с регионами стран Африки, парламентарий пояснил, что в настоящее время наращивание торгово-экономических связей российских регионов и их хозяйствующих субъектов с государствами континента во многом базируется на экспорте продукции и минеральных ресурсов. "Между тем, актуальной задачей является обеспечение постоянного присутствия российских компаний в соответствующих государствах, создание совместных или дочерних предприятий", - полагает он. Кроме того, необходимо налаживать прямой диалог не только между регионами, но и муниципалитетами, считает сенатор. "Для этого созданы все правовые условия. Около 50 субъектов Федерации приняли законы о порядке осуществления органами местного самоуправления международных и внешнеэкономических связей", - сказал Карасин. По мнению законодателя, нужно расширять побратимские связи с регионами и муниципальными образованиями дружественных государств, включать в состав российских, в том числе региональных делегаций, направляемых в государства мирового большинства, представителей деловых кругов, фиксировать достигнутые договоренности путем подписания соглашений и контрактов. Карасин также анонсировал проведение совместно с Институтом Африки РАН цикла обучающих мероприятий для профильных региональных органов исполнительной власти. "Работа по расширению внешнеэкономических связей российских регионов должна вестись при четком соблюдении принципа единства внешней политики России и при координирующей роли МИД РФ, как это установлено в соответствующем указе президента РФ. Важный вклад в упомянутую работу вносят Минэкономразвития и Минпромторг России", - сказал политик.
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россия, африка, совет федерации, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, Совет Федерации, Минпромторг
В СФ назвали число заключенных регионами соглашений с партнерами за рубежом
Карасин: регионы РФ заключили более 100 соглашений с иностранными партнерами в 2024 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Российские регионы в 2024 году заключили свыше 100 соглашений об установлении дружественных связей с иностранными партнерами, такие данные привел глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Регионы ведут активную работу по налаживанию взаимодействия с партнерами из дружественных стран. В 2024 году субъекты РФ заключили свыше 100 соглашений об установлении дружественных связей с иностранными партнерами, что на 40% больше, чем в 2023 году", - сказал политик на заседании комиссии Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества, его слова приводит пресс-служба СФ.
Сенатор отметил, что руководством страны поставлена задача продвижения российских экономических интересов, достижения конкретных результатов. "Особое значение имеет содействие этой работе по парламентской линии. Совет Федерации как палата регионов уделяет большое внимание налаживанию межрегионального сотрудничества со странами мирового большинства", - подчеркнул он.
"Росатом" поможет Африке обеспечить континент стабильной электроэнергией
Говоря о сотрудничестве с регионами стран Африки, парламентарий пояснил, что в настоящее время наращивание торгово-экономических связей российских регионов и их хозяйствующих субъектов с государствами континента во многом базируется на экспорте продукции и минеральных ресурсов.
"Между тем, актуальной задачей является обеспечение постоянного присутствия российских компаний в соответствующих государствах, создание совместных или дочерних предприятий", - полагает он.
Кроме того, необходимо налаживать прямой диалог не только между регионами, но и муниципалитетами, считает сенатор. "Для этого созданы все правовые условия. Около 50 субъектов Федерации приняли законы о порядке осуществления органами местного самоуправления международных и внешнеэкономических связей", - сказал Карасин.
По мнению законодателя, нужно расширять побратимские связи с регионами и муниципальными образованиями дружественных государств, включать в состав российских, в том числе региональных делегаций, направляемых в государства мирового большинства, представителей деловых кругов, фиксировать достигнутые договоренности путем подписания соглашений и контрактов.
Карасин также анонсировал проведение совместно с Институтом Африки РАН цикла обучающих мероприятий для профильных региональных органов исполнительной власти.
"Работа по расширению внешнеэкономических связей российских регионов должна вестись при четком соблюдении принципа единства внешней политики России и при координирующей роли МИД РФ, как это установлено в соответствующем указе президента РФ. Важный вклад в упомянутую работу вносят Минэкономразвития и Минпромторг России", - сказал политик.