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В Совфеде предложили ввести кешбэк для многодетных семей и участников СВО
В Совфеде предложили ввести кешбэк для многодетных семей и участников СВО - 27.04.2025, ПРАЙМ
В Совфеде предложили ввести кешбэк для многодетных семей и участников СВО
Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин предложил обсудить введение кешбэка для многодетных семей и семей участников СВО при возмещении части стоимости проезда... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T15:16+0300
2025-04-27T15:16+0300
2025-04-27T15:16+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин предложил обсудить введение кешбэка для многодетных семей и семей участников СВО при возмещении части стоимости проезда детей на отдых. На заседании президиума Совета законодателей в воскресенье обсуждался вопрос "Подготовка к летней оздоровительной кампании 2025 года и организация летнего отдыха для семей с детьми". "Вопрос доступности и безопасности перевозок детей. До оздоровительного учреждения надо доехать. Понятно, что весь комплекс мер здесь должен быть предусмотрен", - сказал политик на заседании президиума. Яцкин напомнил, что ранее, выступая в Совфеде, министр транспорта РФ Роман Старовойт озвучивал льготные перевозки детей авиационным и железнодорожным транспортом, "все это имеется". "Но мы сегодня говорим о том, что, возможно, пора подумать о неком, модное слово, извините, кэшбэке для семей, которые многодетные, для семей детей участников специальной военной операции. Давайте продумаем. Его надо рассчитать. Просчитаем, готовы подключиться к этой работе", - сказал сенатор.
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, Роман Старовойт
В Совфеде предложили ввести кешбэк для многодетных семей и участников СВО
Сенатор Яцкин предложил обсудить кешбэк для многодетных семей и семей участников СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин предложил обсудить введение кешбэка для многодетных семей и семей участников СВО при возмещении части стоимости проезда детей на отдых.
На заседании президиума Совета законодателей в воскресенье обсуждался вопрос "Подготовка к летней оздоровительной кампании 2025 года и организация летнего отдыха для семей с детьми".
"Вопрос доступности и безопасности перевозок детей. До оздоровительного учреждения надо доехать. Понятно, что весь комплекс мер здесь должен быть предусмотрен", - сказал политик на заседании президиума.
Яцкин напомнил, что ранее, выступая в Совфеде, министр транспорта РФ Роман Старовойт озвучивал льготные перевозки детей авиационным и железнодорожным транспортом, "все это имеется".
"Но мы сегодня говорим о том, что, возможно, пора подумать о неком, модное слово, извините, кэшбэке для семей, которые многодетные, для семей детей участников специальной военной операции. Давайте продумаем. Его надо рассчитать. Просчитаем, готовы подключиться к этой работе", - сказал сенатор.
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