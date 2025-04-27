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В Совфеде предложили ввести кешбэк для многодетных семей и участников СВО

В Совфеде предложили ввести кешбэк для многодетных семей и участников СВО - 27.04.2025, ПРАЙМ

В Совфеде предложили ввести кешбэк для многодетных семей и участников СВО

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин предложил обсудить введение кешбэка для многодетных семей и семей участников СВО при возмещении части стоимости проезда... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T15:16+0300

2025-04-27T15:16+0300

2025-04-27T15:16+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин предложил обсудить введение кешбэка для многодетных семей и семей участников СВО при возмещении части стоимости проезда детей на отдых. На заседании президиума Совета законодателей в воскресенье обсуждался вопрос "Подготовка к летней оздоровительной кампании 2025 года и организация летнего отдыха для семей с детьми". "Вопрос доступности и безопасности перевозок детей. До оздоровительного учреждения надо доехать. Понятно, что весь комплекс мер здесь должен быть предусмотрен", - сказал политик на заседании президиума. Яцкин напомнил, что ранее, выступая в Совфеде, министр транспорта РФ Роман Старовойт озвучивал льготные перевозки детей авиационным и железнодорожным транспортом, "все это имеется". "Но мы сегодня говорим о том, что, возможно, пора подумать о неком, модное слово, извините, кэшбэке для семей, которые многодетные, для семей детей участников специальной военной операции. Давайте продумаем. Его надо рассчитать. Просчитаем, готовы подключиться к этой работе", - сказал сенатор.

https://1prime.ru/20250419/sovfedja-856833705.html

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бизнес, россия, общество , рф, роман старовойт