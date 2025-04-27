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В США обвинили Европу в саботаже мирного процесса с Россией

В США обвинили Европу в саботаже мирного процесса с Россией - 27.04.2025, ПРАЙМ

В США обвинили Европу в саботаже мирного процесса с Россией

Европейские союзники Украины и Владимир Зеленский саботируют мирный процесс по урегулированию конфликта с Россией, сказал РИА Новости американский полковник в... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T00:51+0300

2025-04-27T00:51+0300

2025-04-27T00:51+0300

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ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Европейские союзники Украины и Владимир Зеленский саботируют мирный процесс по урегулированию конфликта с Россией, сказал РИА Новости американский полковник в отставке Эрл Расмуссен. "Да, определенно, это саботаж. Я думаю, что все движение Киева и, я бы сказал, Европы пытается саботировать любой тип мирного урегулирования. По сути, оно полностью направлено на продолжение конфликта в обозримом будущем", - считает эксперт. Однако Киев без поддержки США, которую те могут прекратить из-за саботажа мирного процесса, сможет продержаться всего около шести месяцев, максимум - год, прогнозирует Расмуссен. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

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мировая экономика, россия, украина, киев, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, washington post