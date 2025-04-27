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В США при крушении самолета погибли три человека - 27.04.2025, ПРАЙМ
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В США при крушении самолета погибли три человека
В США при крушении самолета погибли три человека - 27.04.2025, ПРАЙМ
В США при крушении самолета погибли три человека
Три человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Теннесси, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц. | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T07:55+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Три человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Теннесси, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц. "Одномоторный самолет потерпел крушение в Теннесси, в результате чего погибли трое на борту", - отмечает телеканал. По его данным, самолет вылетел из штата Алабама и пытался совершить посадку перед тем, как потерпел крушение. В управлении гражданской авиации США (FAA) начали расследование.
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бизнес, москва, nbc
Бизнес, МОСКВА, NBC
07:55 27.04.2025
 
В США при крушении самолета погибли три человека

NBC: при крушении одномоторного самолета в Теннесси погибли три человека

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Три человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в американском штате Теннесси, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.
"Одномоторный самолет потерпел крушение в Теннесси, в результате чего погибли трое на борту", - отмечает телеканал.
По его данным, самолет вылетел из штата Алабама и пытался совершить посадку перед тем, как потерпел крушение.
В управлении гражданской авиации США (FAA) начали расследование.
 
БизнесМОСКВАNBC
 
 
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