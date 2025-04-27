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СМИ: в США хотят создать элитный клуб с прямой связью с правительством

СМИ: в США хотят создать элитный клуб с прямой связью с правительством - 27.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: в США хотят создать элитный клуб с прямой связью с правительством

Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что сын американского президента Дональд Трамп-младший и ряд крупных инвесторов якобы хотят организовать... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T14:25+0300

2025-04-27T14:25+0300

2025-04-27T14:25+0300

экономика

сша

дональд трамп

дональд трамп-младший

бизнес

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что сын американского президента Дональд Трамп-младший и ряд крупных инвесторов якобы хотят организовать частный элитный клуб для богатейших представителей бизнеса и магнатов технологического сектора, в рамках которого они бы смогли взаимодействовать с администрацией президента США Дональда Трампа напрямую. "Дональд Трамп-младший, крупный донор (президентской компании Трампа - ред.) Омид Малик и несколько других инвесторов открывают клуб, в который можно будет попасть только по приглашению, заплатив более полумиллиона (долларов - ред.)... Их цель - создать самый элитный частный клуб, который когда-либо был в Вашингтоне, чтобы обслуживать интересы технологических магнатов и бизнес-магнатов, которые стремятся развивать свои отношения с администрацией Трампа. Приглашение для вступления в качестве условия и чрезмерно высокая стоимость вступления призваны обеспечить общение представителей первых лиц компаний с советниками и членами кабинета Трампа без посторонних глаз прессы", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По информации издания, клуб будет назван "Исполнительная власть" (Executive Branch), среди его владельцев, помимо Трампа-младшего - бизнес-партнер Малика Крис Баскирк и сыновья спецпосланника президента США Стива Уиткоффа Зак и Алекс.

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