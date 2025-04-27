Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в США хотят создать элитный клуб с прямой связью с правительством - 27.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250427/ssha-857062448.html
СМИ: в США хотят создать элитный клуб с прямой связью с правительством
СМИ: в США хотят создать элитный клуб с прямой связью с правительством - 27.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: в США хотят создать элитный клуб с прямой связью с правительством
Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что сын американского президента Дональд Трамп-младший и ряд крупных инвесторов якобы хотят организовать... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T14:25+0300
2025-04-27T14:25+0300
экономика
сша
дональд трамп
дональд трамп-младший
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что сын американского президента Дональд Трамп-младший и ряд крупных инвесторов якобы хотят организовать частный элитный клуб для богатейших представителей бизнеса и магнатов технологического сектора, в рамках которого они бы смогли взаимодействовать с администрацией президента США Дональда Трампа напрямую. "Дональд Трамп-младший, крупный донор (президентской компании Трампа - ред.) Омид Малик и несколько других инвесторов открывают клуб, в который можно будет попасть только по приглашению, заплатив более полумиллиона (долларов - ред.)... Их цель - создать самый элитный частный клуб, который когда-либо был в Вашингтоне, чтобы обслуживать интересы технологических магнатов и бизнес-магнатов, которые стремятся развивать свои отношения с администрацией Трампа. Приглашение для вступления в качестве условия и чрезмерно высокая стоимость вступления призваны обеспечить общение представителей первых лиц компаний с советниками и членами кабинета Трампа без посторонних глаз прессы", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. По информации издания, клуб будет назван "Исполнительная власть" (Executive Branch), среди его владельцев, помимо Трампа-младшего - бизнес-партнер Малика Крис Баскирк и сыновья спецпосланника президента США Стива Уиткоффа Зак и Алекс.
https://1prime.ru/20250425/mask-857014490.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_82645091cff210cfecd6d9eed5b0a251.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, дональд трамп-младший, бизнес
Экономика, США, Дональд Трамп, Дональд Трамп-младший, Бизнес
14:25 27.04.2025
 
СМИ: в США хотят создать элитный клуб с прямой связью с правительством

Politicо: в США хотят открыть элитный клуб с прямой связью с правительством

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Издание Politico со ссылкой на источники утверждает, что сын американского президента Дональд Трамп-младший и ряд крупных инвесторов якобы хотят организовать частный элитный клуб для богатейших представителей бизнеса и магнатов технологического сектора, в рамках которого они бы смогли взаимодействовать с администрацией президента США Дональда Трампа напрямую.
"Дональд Трамп-младший, крупный донор (президентской компании Трампа - ред.) Омид Малик и несколько других инвесторов открывают клуб, в который можно будет попасть только по приглашению, заплатив более полумиллиона (долларов - ред.)... Их цель - создать самый элитный частный клуб, который когда-либо был в Вашингтоне, чтобы обслуживать интересы технологических магнатов и бизнес-магнатов, которые стремятся развивать свои отношения с администрацией Трампа. Приглашение для вступления в качестве условия и чрезмерно высокая стоимость вступления призваны обеспечить общение представителей первых лиц компаний с советниками и членами кабинета Трампа без посторонних глаз прессы", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
По информации издания, клуб будет назван "Исполнительная власть" (Executive Branch), среди его владельцев, помимо Трампа-младшего - бизнес-партнер Малика Крис Баскирк и сыновья спецпосланника президента США Стива Уиткоффа Зак и Алекс.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2025
Маск высказался о возможном переизбрании Трампа на четвертый срок
25 апреля, 09:17
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампДональд Трамп-младшийБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала