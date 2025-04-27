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Новый премьер Гренландии заявил о готовности острова к партнерству с США
Новый премьер Гренландии заявил о готовности острова к партнерству с США - 27.04.2025, ПРАЙМ
Новый премьер Гренландии заявил о готовности острова к партнерству с США
Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров готов к партнёрству и развитию отношений с США, но хочет уважения. | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T17:18+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров готов к партнёрству и развитию отношений с США, но хочет уважения. "Мы готовы к сильному партнёрству и дальнейшему развитию. Но мы хотим уважения", - заявил Нильсен, отвечая на вопрос о том, готова ли Гренландия усилить сотрудничество с США. Его слова приводит датский телеканал TV2. В ходе пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен во время визита в Данию Нильсен вновь подчеркнул, что Гренландия "никогда не будет собственностью", которую может купить кто угодно. "Мы приступаем к модернизации отношений Гренландии с Данией", - заявила Фредериксен, добавив, что она "с удовольствием встретилась бы" с президентом США Дональдом Трампом. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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мировая экономика, гренландия, сша, дания, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, Гренландия, США, ДАНИЯ, Дональд Трамп
Новый премьер Гренландии заявил о готовности острова к партнерству с США
Новый премьер Гренландии Нильсен: остров готов к партнерству и развитию отношений с США
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров готов к партнёрству и развитию отношений с США, но хочет уважения.
"Мы готовы к сильному партнёрству и дальнейшему развитию. Но мы хотим уважения", - заявил Нильсен, отвечая на вопрос о том, готова ли Гренландия усилить сотрудничество с США. Его слова приводит датский телеканал TV2.
В ходе пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен во время визита в Данию Нильсен вновь подчеркнул, что Гренландия "никогда не будет собственностью", которую может купить кто угодно.
"Мы приступаем к модернизации отношений Гренландии с Данией", - заявила Фредериксен, добавив, что она "с удовольствием встретилась бы" с президентом США Дональдом Трампом.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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