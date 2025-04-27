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Власти Стамбула оценили последствия землетрясения - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Власти Стамбула оценили последствия землетрясения
Власти Стамбула оценили последствия землетрясения - 27.04.2025, ПРАЙМ
Власти Стамбула оценили последствия землетрясения
Более тысячи зданий слегка повреждены после землетрясения в Стамбуле в среду, заявил в воскресенье министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T14:35+0300
2025-04-27T14:35+0300
экономика
стамбул
турция
землетрясение
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СТАМБУЛ, 27 апр - ПРАЙМ. Более тысячи зданий слегка повреждены после землетрясения в Стамбуле в среду, заявил в воскресенье министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум. "Согласно результатам проведенной оценки ущерба, в 39 районах Стамбула проверено 15 тысяч 13 зданий, из которых 1025 получили небольшие повреждения, а более 12,3 тысяч не повреждены", - сообщил Курум в соцсети X. Оценка ущерба продолжается, отметил министр. Он не уточнил состояние около 1,5 тысяч зданий. Больше всего сообщений от граждан о повреждениях поступило из густонаселенных районов на западе города - Бахчелиэвлер и Эсенлер. Ранее власти сообщали об одном обрушившемся заброшенном здании в районе Фатих, тогда никто не пострадал. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи. В частности, в пятницу зафиксированы десятки афтершоков, один из них - магнитудой 4,3.
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стамбул, турция, землетрясение
Экономика, Стамбул, ТУРЦИЯ, землетрясение
14:35 27.04.2025
 
Власти Стамбула оценили последствия землетрясения

В Стамбуле после землетрясения повреждены более тысячи зданий

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СТАМБУЛ, 27 апр - ПРАЙМ. Более тысячи зданий слегка повреждены после землетрясения в Стамбуле в среду, заявил в воскресенье министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.
"Согласно результатам проведенной оценки ущерба, в 39 районах Стамбула проверено 15 тысяч 13 зданий, из которых 1025 получили небольшие повреждения, а более 12,3 тысяч не повреждены", - сообщил Курум в соцсети X.
Оценка ущерба продолжается, отметил министр. Он не уточнил состояние около 1,5 тысяч зданий.
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Больше всего сообщений от граждан о повреждениях поступило из густонаселенных районов на западе города - Бахчелиэвлер и Эсенлер. Ранее власти сообщали об одном обрушившемся заброшенном здании в районе Фатих, тогда никто не пострадал.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Ощутимые афтершоки будут продолжаться некоторое время, заявили ранее сейсмологи. В частности, в пятницу зафиксированы десятки афтершоков, один из них - магнитудой 4,3.
 
ЭкономикаСтамбулТУРЦИЯземлетрясение
 
 
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