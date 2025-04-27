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Правительство увеличило размер стипендии им. Черномырдина в 10 раз
Правительство увеличило размер стипендии им. Черномырдина в 10 раз - 27.04.2025, ПРАЙМ
Правительство увеличило размер стипендии им. Черномырдина в 10 раз
Правительство увеличило размеры студенческой стипендии имени Виктора Черномырдина с 1,5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц, до этой же суммы выросла и ежемесячная | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T10:42+0300
2025-04-27T10:42+0300
2025-04-27T10:42+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Правительство увеличило размеры студенческой стипендии имени Виктора Черномырдина с 1,5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц, до этой же суммы выросла и ежемесячная стипендия имени Евгения Примакова, сообщила пресс-служба кабмина. "С 1 сентября 2025 года будут повышены размеры стипендий имени В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова, которые получают наиболее успешные и талантливые студенты ряда российских вузов. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Как уточнили в кабмине, стипендии имени В.С. Черномырдина, предназначенные для 10 лучших студентов-очников Московского политехнического университета, увеличены с 1,5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц. Стипендии имени Е.М. Примакова, которые получают 10 наиболее успешных студентов экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 10 наиболее отличившихся в учебе студентов МГИМО, вырастут с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Михаил Мишустин, МГИМО
Правительство увеличило размер стипендии им. Черномырдина в 10 раз
Правительство увеличило студенческую стипендию им. Черномырдина до 15 тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Правительство увеличило размеры студенческой стипендии имени Виктора Черномырдина с 1,5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц, до этой же суммы выросла и ежемесячная стипендия имени Евгения Примакова, сообщила пресс-служба кабмина.
"С 1 сентября 2025 года будут повышены размеры стипендий имени В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова, которые получают наиболее успешные и талантливые студенты ряда российских вузов. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Как уточнили в кабмине, стипендии имени В.С. Черномырдина, предназначенные для 10 лучших студентов-очников Московского политехнического университета, увеличены с 1,5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц.
Стипендии имени Е.М. Примакова, которые получают 10 наиболее успешных студентов экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 10 наиболее отличившихся в учебе студентов МГИМО, вырастут с 5 тысяч до 15 тысяч рублей в месяц.
В Госдуме предложили увеличить стипендии на 20-25% ежегодно