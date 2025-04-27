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Суд арестовал обвиняемого в теракте, где погиб генерал Москалик

Суд арестовал обвиняемого в теракте, где погиб генерал Москалик - 27.04.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал обвиняемого в теракте, где погиб генерал Москалик

Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T20:01+0300

2025-04-27T20:01+0300

2025-04-27T20:01+0300

суд

терроризм

москва

балашиха

александр бастрыкин

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кузина меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток", - сказали в судебной инстанции. В подмосковной Балашихе в пятницу было подорвано самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, в результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она подчеркнула, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны спецслужбы Украины. Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте.

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москва

балашиха

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суд, терроризм, москва, балашиха, александр бастрыкин