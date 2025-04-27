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Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине
Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине - 27.04.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине
Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины. | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T01:48+0300
2025-04-27T01:48+0300
экономика
мировая экономика
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины. Комментарий был сделан в контексте критики, c которой Трамп обрушился на статью продемократической газеты New York Times и их шеф-корреспондента по Белому дому Питера Бейкера, который в субботу написал, что действия Трампа за первые 100 дней его президентства якобы играют на руку России. "Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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мировая экономика, крым, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, new york times, washington post, оон
Экономика, Мировая экономика, КРЫМ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, New York Times, Washington Post, ООН
01:48 27.04.2025
 
Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине

Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма в состав Украины

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ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.
Комментарий был сделан в контексте критики, c которой Трамп обрушился на статью продемократической газеты New York Times и их шеф-корреспондента по Белому дому Питера Бейкера, который в субботу написал, что действия Трампа за первые 100 дней его президентства якобы играют на руку России.
"Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
ЭкономикаМировая экономикаКРЫМУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинNew York TimesWashington PostООН
 
 
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