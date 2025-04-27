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Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине
Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине - 27.04.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине
Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины. | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T01:48+0300
2025-04-27T01:48+0300
2025-04-27T01:48+0300
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ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.
Комментарий был сделан в контексте критики, c которой Трамп обрушился на статью продемократической газеты New York Times и их шеф-корреспондента по Белому дому Питера Бейкера, который в субботу написал, что действия Трампа за первые 100 дней его президентства якобы играют на руку России.
"Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Экономика, Мировая экономика, КРЫМ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, New York Times, Washington Post, ООН
Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине
Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма в состав Украины
ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.
Комментарий был сделан в контексте критики, c которой Трамп обрушился на статью продемократической газеты New York Times и их шеф-корреспондента по Белому дому Питера Бейкера, который в субботу написал, что действия Трампа за первые 100 дней его президентства якобы играют на руку России.
"Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".