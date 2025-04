https://1prime.ru/20250427/tramp-857055209.html

Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине

Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине - 27.04.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины. | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T01:48+0300

2025-04-27T01:48+0300

2025-04-27T01:48+0300

экономика

мировая экономика

крым

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

new york times

washington post

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857055209.jpg?1745707693

ВАШИНГТОН, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины. Комментарий был сделан в контексте критики, c которой Трамп обрушился на статью продемократической газеты New York Times и их шеф-корреспондента по Белому дому Питера Бейкера, который в субботу написал, что действия Трампа за первые 100 дней его президентства якобы играют на руку России. "Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо. Ее очень предвзятый и бездарный автор Питер Бейкер поддался требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территории, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

крым

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, крым, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, new york times, washington post, оон