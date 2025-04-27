https://1prime.ru/20250427/tramp-857057752.html

На Западе рассказали, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским

На Западе рассказали, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским - 27.04.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не позволил президенту Франции Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ирландский... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T08:52+0300

2025-04-27T08:52+0300

2025-04-27T08:53+0300

политика

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владимир зеленский

эммануэль макрон

украина

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не позволил президенту Франции Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Поводом послужило видео, на котором демонстрировалась подготовка к переговорам в Риме. На записи видно, что изначально в зале были поставлены три стула - для Трампа, Зеленского и Макрона. Однако в итоге остались только два стула, предназначенные для американского президента и Зеленского."Трамп сказал Макрону не вмешиваться", - написал журналист.Он добавил, что Макрон подчинился этому указанию, хотя и хотел присутствовать на встрече.Вчера Трамп провел короткую встречу с Зеленским перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что ожидаемая украинской стороной вторая встреча между ними не состоялась.

https://1prime.ru/20250426/makron-857051338.html

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сша, франция, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина