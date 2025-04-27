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На Западе рассказали, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским - 27.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250427/tramp-857057752.html
На Западе рассказали, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским
На Западе рассказали, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским - 27.04.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским
Президент США Дональд Трамп не позволил президенту Франции Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ирландский... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T08:52+0300
2025-04-27T08:53+0300
политика
сша
франция
дональд трамп
владимир зеленский
эммануэль макрон
украина
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не позволил президенту Франции Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Поводом послужило видео, на котором демонстрировалась подготовка к переговорам в Риме. На записи видно, что изначально в зале были поставлены три стула - для Трампа, Зеленского и Макрона. Однако в итоге остались только два стула, предназначенные для американского президента и Зеленского."Трамп сказал Макрону не вмешиваться", - написал журналист.Он добавил, что Макрон подчинился этому указанию, хотя и хотел присутствовать на встрече.Вчера Трамп провел короткую встречу с Зеленским перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что ожидаемая украинской стороной вторая встреча между ними не состоялась.
https://1prime.ru/20250426/makron-857051338.html
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сша, франция, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина
Политика, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
08:52 27.04.2025 (обновлено: 08:53 27.04.2025)
 
На Западе рассказали, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским

Боуз: Трамп исключил Макрона из переговоров с Зеленским в Риме

© AFP / Jim Watson# Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
# Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© AFP / Jim Watson
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не позволил президенту Франции Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Поводом послужило видео, на котором демонстрировалась подготовка к переговорам в Риме. На записи видно, что изначально в зале были поставлены три стула - для Трампа, Зеленского и Макрона. Однако в итоге остались только два стула, предназначенные для американского президента и Зеленского.

"Трамп сказал Макрону не вмешиваться", - написал журналист.

Он добавил, что Макрон подчинился этому указанию, хотя и хотел присутствовать на встрече.

Вчера Трамп провел короткую встречу с Зеленским перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что ожидаемая украинской стороной вторая встреча между ними не состоялась.
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2025
"Не удержался". Макрон на похоронах папы римского вызвал гнев во Франции
Вчера, 16:39
 
ПолитикаСШАФРАНЦИЯДональд ТрампВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронУКРАИНА
 
 
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