На Западе рассказали, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским
Боуз: Трамп исключил Макрона из переговоров с Зеленским в Риме
© AFP / Jim Watson# Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018
© AFP / Jim Watson
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не позволил президенту Франции Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
Поводом послужило видео, на котором демонстрировалась подготовка к переговорам в Риме. На записи видно, что изначально в зале были поставлены три стула - для Трампа, Зеленского и Макрона. Однако в итоге остались только два стула, предназначенные для американского президента и Зеленского.
"Трамп сказал Макрону не вмешиваться", - написал журналист.
Он добавил, что Макрон подчинился этому указанию, хотя и хотел присутствовать на встрече.
Вчера Трамп провел короткую встречу с Зеленским перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что ожидаемая украинской стороной вторая встреча между ними не состоялась.
"Трамп сказал Макрону не вмешиваться", - написал журналист.
Он добавил, что Макрон подчинился этому указанию, хотя и хотел присутствовать на встрече.
Вчера Трамп провел короткую встречу с Зеленским перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Издание РБК-Украина сообщало, что ожидаемая украинской стороной вторая встреча между ними не состоялась.