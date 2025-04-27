https://1prime.ru/20250427/tramp-857059808.html
"Близки". Глава Эстонии раскрыл, что сказал Трамп после встречи с Зеленским
"Близки". Глава Эстонии раскрыл, что сказал Трамп после встречи с Зеленским - 27.04.2025, ПРАЙМ
"Близки". Глава Эстонии раскрыл, что сказал Трамп после встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил о близости разрешения конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским в Риме, сообщил президент Эстонии Алар Карис... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T11:23+0300
2025-04-27T11:23+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о близости разрешения конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским в Риме, сообщил президент Эстонии Алар Карис в комментарии ERR.Карис рассказал, что поинтересовался у Трампа о ходе мирного урегулирования."Он (Трамп - Прим.ред) <...> сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским", - сказал глава Эстонии, добавив, что не стал расспрашивать американского лидера о содержании этой встречи.Встреча Трампа и Зеленского состоялась накануне похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Украинские СМИ сообщали, что вторая встреча лидеров, на которую рассчитывала украинская сторона, так и не состоялась.
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Политика, ЭСТОНИЯ, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, УКРАИНА
"Близки". Глава Эстонии раскрыл, что сказал Трамп после встречи с Зеленским
Президент Эстонии Карис: Трамп сказал, что решение конфликта на Украине уже близко
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о близости разрешения конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским в Риме, сообщил президент Эстонии Алар Карис в комментарии ERR.
Карис рассказал, что поинтересовался у Трампа о ходе мирного урегулирования.
"Он (Трамп - Прим.ред) <...> сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским", - сказал глава Эстонии, добавив, что не стал расспрашивать американского лидера о содержании этой встречи.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась накануне похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Украинские СМИ сообщали, что вторая встреча лидеров, на которую рассчитывала украинская сторона, так и не состоялась.
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