https://1prime.ru/20250427/tramp-857059808.html

"Близки". Глава Эстонии раскрыл, что сказал Трамп после встречи с Зеленским

"Близки". Глава Эстонии раскрыл, что сказал Трамп после встречи с Зеленским - 27.04.2025, ПРАЙМ

"Близки". Глава Эстонии раскрыл, что сказал Трамп после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о близости разрешения конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским в Риме, сообщил президент Эстонии Алар Карис... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T11:23+0300

2025-04-27T11:23+0300

2025-04-27T11:23+0300

политика

эстония

сша

владимир зеленский

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о близости разрешения конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским в Риме, сообщил президент Эстонии Алар Карис в комментарии ERR.Карис рассказал, что поинтересовался у Трампа о ходе мирного урегулирования."Он (Трамп - Прим.ред) <...> сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским", - сказал глава Эстонии, добавив, что не стал расспрашивать американского лидера о содержании этой встречи.Встреча Трампа и Зеленского состоялась накануне похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Украинские СМИ сообщали, что вторая встреча лидеров, на которую рассчитывала украинская сторона, так и не состоялась.

https://1prime.ru/20250427/ukraina-857058062.html

эстония

сша

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эстония, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина