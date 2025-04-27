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"Близки". Глава Эстонии раскрыл, что сказал Трамп после встречи с Зеленским - 27.04.2025, ПРАЙМ
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"Близки". Глава Эстонии раскрыл, что сказал Трамп после встречи с Зеленским
"Близки". Глава Эстонии раскрыл, что сказал Трамп после встречи с Зеленским - 27.04.2025, ПРАЙМ
"Близки". Глава Эстонии раскрыл, что сказал Трамп после встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил о близости разрешения конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским в Риме, сообщил президент Эстонии Алар Карис... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T11:23+0300
2025-04-27T11:23+0300
политика
эстония
сша
владимир зеленский
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о близости разрешения конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским в Риме, сообщил президент Эстонии Алар Карис в комментарии ERR.Карис рассказал, что поинтересовался у Трампа о ходе мирного урегулирования."Он (Трамп - Прим.ред) &lt;...&gt; сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским", - сказал глава Эстонии, добавив, что не стал расспрашивать американского лидера о содержании этой встречи.Встреча Трампа и Зеленского состоялась накануне похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Украинские СМИ сообщали, что вторая встреча лидеров, на которую рассчитывала украинская сторона, так и не состоялась.
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эстония, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина
Политика, ЭСТОНИЯ, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, УКРАИНА
11:23 27.04.2025
 
"Близки". Глава Эстонии раскрыл, что сказал Трамп после встречи с Зеленским

Президент Эстонии Карис: Трамп сказал, что решение конфликта на Украине уже близко

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о близости разрешения конфликта на Украине после встречи с Владимиром Зеленским в Риме, сообщил президент Эстонии Алар Карис в комментарии ERR.

Карис рассказал, что поинтересовался у Трампа о ходе мирного урегулирования.
"Он (Трамп - Прим.ред) <...> сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским", - сказал глава Эстонии, добавив, что не стал расспрашивать американского лидера о содержании этой встречи.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась накануне похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. Украинские СМИ сообщали, что вторая встреча лидеров, на которую рассчитывала украинская сторона, так и не состоялась.
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ПолитикаЭСТОНИЯСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампУКРАИНА
 
 
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