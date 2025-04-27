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Юрист предупредил об ответственности за сорванные цветы - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Юрист предупредил об ответственности за сорванные цветы
Юрист предупредил об ответственности за сорванные цветы - 27.04.2025, ПРАЙМ
Юрист предупредил об ответственности за сорванные цветы
Цветы на городской клумбе являются собственностью города либо компании, которая потратила деньги на озеленение. Срывая их, человек нарушает закон, рассказал... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T03:03+0300
2025-04-27T03:03+0300
цветы
общество
бизнес
штраф
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Цветы на городской клумбе являются собственностью города либо компании, которая потратила деньги на озеленение. Срывая их, человек нарушает закон, рассказал агентству "Прайм" юрист Тимур Харди.Если человек сорвал цветы и разбросал их или оставил лежать на клумбе, это будет расценено как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), говорит эксперт. Наказание в этом случае - штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.Если цветы сорвали и взяли с собой, это квалифицируется как мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). Предусмотрен штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества либо арест до 15 суток."Хотя ответственность наступает только с 16 лет, подросткам тоже грозят неприятности. К примеру, постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Учитывая, что камеры видеонаблюдения стоят почти везде, шанс незаметно сорвать цветы и уйти очень мал. Поэтому детям надо объяснять, что срыв цветов с городской клумбы - не самое лучшее развлечение", - указал Харди.
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цветы, общество , бизнес, штраф
цветы, Общество , Бизнес, штраф
03:03 27.04.2025
 
Юрист предупредил об ответственности за сорванные цветы

Юрист Харди: за сорванные с клумбы цветы грозит штраф и даже арест

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанк" Сбор цветов к 8 Марта в Ставропольском крае
 Сбор цветов к 8 Марта в Ставропольском крае - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Цветы на городской клумбе являются собственностью города либо компании, которая потратила деньги на озеленение. Срывая их, человек нарушает закон, рассказал агентству "Прайм" юрист Тимур Харди.
Если человек сорвал цветы и разбросал их или оставил лежать на клумбе, это будет расценено как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), говорит эксперт. Наказание в этом случае - штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.
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Если цветы сорвали и взяли с собой, это квалифицируется как мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). Предусмотрен штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества либо арест до 15 суток.
"Хотя ответственность наступает только с 16 лет, подросткам тоже грозят неприятности. К примеру, постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Учитывая, что камеры видеонаблюдения стоят почти везде, шанс незаметно сорвать цветы и уйти очень мал. Поэтому детям надо объяснять, что срыв цветов с городской клумбы - не самое лучшее развлечение", - указал Харди.
 
цветыОбществоБизнесштраф
 
 
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