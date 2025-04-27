https://1prime.ru/20250427/turizm-857058653.html

Россиянам рассказали, куда поехать на майские праздники без толп туристов

Россиянам рассказали, куда поехать на майские праздники без толп туристов - 27.04.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, куда поехать на майские праздники без толп туристов

Желающим открыть для себя новые жемчужины России и получить уникальный опыт в мае стоит отправиться в Красноярский край, чтобы восхититься плато Путорана или... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T10:29+0300

2025-04-27T10:29+0300

2025-04-27T10:29+0300

бизнес

общество

красноярский край

карелия

волгоградская область

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Желающим открыть для себя новые жемчужины России и получить уникальный опыт в мае стоит отправиться в Красноярский край, чтобы восхититься плато Путорана или поехать в Забайкалье и затеряться в Чарских песках, а может, и вовсе уехать в Карелию, чтобы увидеть уникальный архипелаг Кузова, рассказали РИА Новости в сервисе по бронированию жилья "Авито Путешествия". "Плато Путорана (Красноярский край), сформировавшееся около 250 миллионов лет назад в результате извержения вулкана, представляет собой второе по величине базальтовое плато в мире. Это одно из самых загадочных и труднодоступных мест в России. Плато называют "краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов". Здесь путешественники найдут нетронутую природу, горные массивы и уникальную флору и фауну. Например, тут обитает редкий путоранский снежный баран", - рассказали в сервисе. На плато также можно увидеть самый высокий в России водопад - Тальниковый (482 метра), отправиться в захватывающий сплав по рекам или попробовать свои силы в рыбалке на тайменя. По данным "Авито Путешествий", в мае в Красноярском крае стоимость аренды квартиры в среднем составляет 3 000 рублей в сутки, а загородного дома - 9 600 рублей в сутки. Еще одно нераскрученное место - Чарские пески в Забайкальском крае. Это песчаный массив протяженностью около 10 километров и шириной до 5 километров, напоминающий пустыню. "Чарские пески возникли тысячи лет назад в результате деятельности древних ледников и ветровой эрозии, создав удивительный пейзаж, который кажется нереальным на фоне окружающих лесов и рек. Здесь можно встретить барханы высотой до 15 метров, которые постоянно меняют свою форму под воздействием ветра", - рассказали в сервисе. "Это место идеально подходит для любителей экзотических пейзажей и фотографии. Чарские пески также привлекают туристов возможностью активного отдыха. Пешие прогулки по барханам, спуски с песчаных склонов и исследование окрестностей - все это позволяет ощутить себя в роли первооткрывателя", - добавили в "Авито Путешествиях". По данным сервиса, в среднем проживание в Забайкальском крае обойдется в мае в 3 000 рублей в сутки при съеме квартиры и в 12 650 рублей в сутки при аренде дома. ЗАПОВЕДНЫЙ АРХИПЕЛАГ И ЦЕЛЕБНОЕ ОЗЕРО Тем, кто хочет поразить воображение, стоит отправиться в Карелию на архипелаг Кузова. Он состоит из 16 островов, раскинувшихся в водах Белого моря. "Этот заповедный край известен своими древними каменными лабиринтами, возраст которых превышает 2 тысячи лет. Также здесь можно увидеть сооружения, предположительно созданные древними народами. Природа архипелага поражает своим разнообразием и нетронутостью. На скалистых берегах островов часто можно увидеть тюленей, греющихся на камнях, а в небе - множество морских птиц, включая бакланов и крачек", - рассказали в сервисе. "Активный отдых на архипелаге Кузова также разнообразен. Кристально чистые воды Белого моря идеально подходят для каякинга. Рыбалка здесь - это возможность не только поймать морскую рыбу, но и насладиться умиротворяющей атмосферой северной природы. Для тех, кто предпочитает пешие прогулки, острова предлагают маршруты, пролегающие через сосновые леса, луга и каменистые пляжи", - добавили в сервисе. Там уточнили, что в среднем стоимость проживания в регионе в мае составляет 3 400 рублей в сутки в квартире и 9 300 рублей в сутки - в загородном доме. В "Авито Путешествиях" туристам также советуют побывать на озере Эльтон в Волгоградской области. Это крупнейшее соленое озеро в Европе, привлекающее внимание своей необычной красотой и целебными свойствами. "Вода озера обладает золотисто-розовым оттенком, который особенно ярко проявляется на закате, когда поверхность превращается в зеркало, отражающее небо. Дно озера богато целебными грязями, насыщенными минералами и микроэлементами, что делает Эльтон настоящей природной здравницей под открытым небом", - рассказали в компании. "Эльтон привлекает любителей природы и фотографии. Окрестности озера - это бескрайние степи, солончаки и уникальные ландшафты, которые меняют свой облик в зависимости от времени года. Весной здесь можно наблюдать цветение тюльпанов, а осенью - миграцию птиц, что делает это место идеальным для экотуризма. Озеро и его окрестности входят в состав природного парка "Эльтонский", где сохраняется уникальная флора и фауна, включая редкие виды растений и животных", - добавили там. По данным "Авито Путешествий", краткосрочная аренда квартиры в Волгоградской области в мае обойдется путешественникам в среднем в 5 000 рублей в сутки, а загородного дома - в 9 850 рублей в сутки.

https://1prime.ru/20250425/turisty-857036487.html

красноярский край

карелия

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бизнес, общество , красноярский край, карелия, волгоградская область