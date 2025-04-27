https://1prime.ru/20250427/ukraina-857058062.html

"Механизм принуждения". Раскрыто, когда Зеленский подпишет мирный договор

"Механизм принуждения". Раскрыто, когда Зеленский подпишет мирный договор - 27.04.2025, ПРАЙМ

"Механизм принуждения". Раскрыто, когда Зеленский подпишет мирный договор

Владимир Зеленский согласится на мирное соглашение лишь в том случае, если осознает, что США больше не могут поддерживать его армию. Такую точку зрения высказал | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T09:29+0300

2025-04-27T09:29+0300

2025-04-27T10:03+0300

политика

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владимир зеленский

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский согласится на мирное соглашение лишь в том случае, если осознает, что США больше не могут поддерживать его армию. Такую точку зрения высказал отставной американский военный Дэниел Дэвис в статье для журнала 19FortyFive.Как считает Дэвис, когда Зеленский осознает отсутствие поддержки со стороны США, ему, наконец, придется договориться о прекращении войны.По мнению эксперта, Дональд Трамп должен поставить Зеленскому ультиматум: либо глава киевского режима примет условия России, либо США полностью выйдут из мирного процесса и оставят Украину наедине с Европой."Это был бы механизм принуждения, который, наконец, поставил бы Зеленского лицом к лицу с реальностью, что нет военного решения, чтобы избежать поражения. Нет пути, по которому Украина могла бы заставить Путина уступить хотя бы одному из его основных пунктов", - заключил американский военный.В среду Трамп раскритиковал Зеленского, отметив, что его высказывания о Крыме мешают переговорам с Россией. По словам американского президента, ситуация на Украине крайне сложная, и Зеленскому необходимо заключить мир, в противном случае он потеряет Украину в течение трех лет.Москва неоднократно указывала на то, что Киев не проявляет готовности к переговорам. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский не пришел на встречу по Украине в Лондоне и сорвал пасхальное перемирие, а также мораторий на удары по энергетическим объектам.

https://1prime.ru/20250427/tramp-857057752.html

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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп