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"Механизм принуждения". Раскрыто, когда Зеленский подпишет мирный договор - 27.04.2025, ПРАЙМ
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"Механизм принуждения". Раскрыто, когда Зеленский подпишет мирный договор
"Механизм принуждения". Раскрыто, когда Зеленский подпишет мирный договор - 27.04.2025, ПРАЙМ
"Механизм принуждения". Раскрыто, когда Зеленский подпишет мирный договор
Владимир Зеленский согласится на мирное соглашение лишь в том случае, если осознает, что США больше не могут поддерживать его армию. Такую точку зрения высказал | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T09:29+0300
2025-04-27T10:03+0300
политика
украина
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владимир зеленский
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский согласится на мирное соглашение лишь в том случае, если осознает, что США больше не могут поддерживать его армию. Такую точку зрения высказал отставной американский военный Дэниел Дэвис в статье для журнала 19FortyFive.Как считает Дэвис, когда Зеленский осознает отсутствие поддержки со стороны США, ему, наконец, придется договориться о прекращении войны.По мнению эксперта, Дональд Трамп должен поставить Зеленскому ультиматум: либо глава киевского режима примет условия России, либо США полностью выйдут из мирного процесса и оставят Украину наедине с Европой."Это был бы механизм принуждения, который, наконец, поставил бы Зеленского лицом к лицу с реальностью, что нет военного решения, чтобы избежать поражения. Нет пути, по которому Украина могла бы заставить Путина уступить хотя бы одному из его основных пунктов", - заключил американский военный.В среду Трамп раскритиковал Зеленского, отметив, что его высказывания о Крыме мешают переговорам с Россией. По словам американского президента, ситуация на Украине крайне сложная, и Зеленскому необходимо заключить мир, в противном случае он потеряет Украину в течение трех лет.Москва неоднократно указывала на то, что Киев не проявляет готовности к переговорам. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский не пришел на встречу по Украине в Лондоне и сорвал пасхальное перемирие, а также мораторий на удары по энергетическим объектам.
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
09:29 27.04.2025 (обновлено: 10:03 27.04.2025)
 
"Механизм принуждения". Раскрыто, когда Зеленский подпишет мирный договор

19fortyfive: Зеленский подпишет мир, когда Вашингтон лишит Киев поддержки

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский согласится на мирное соглашение лишь в том случае, если осознает, что США больше не могут поддерживать его армию. Такую точку зрения высказал отставной американский военный Дэниел Дэвис в статье для журнала 19FortyFive.
Как считает Дэвис, когда Зеленский осознает отсутствие поддержки со стороны США, ему, наконец, придется договориться о прекращении войны.
По мнению эксперта, Дональд Трамп должен поставить Зеленскому ультиматум: либо глава киевского режима примет условия России, либо США полностью выйдут из мирного процесса и оставят Украину наедине с Европой.
"Это был бы механизм принуждения, который, наконец, поставил бы Зеленского лицом к лицу с реальностью, что нет военного решения, чтобы избежать поражения. Нет пути, по которому Украина могла бы заставить Путина уступить хотя бы одному из его основных пунктов", - заключил американский военный.
В среду Трамп раскритиковал Зеленского, отметив, что его высказывания о Крыме мешают переговорам с Россией. По словам американского президента, ситуация на Украине крайне сложная, и Зеленскому необходимо заключить мир, в противном случае он потеряет Украину в течение трех лет.
Москва неоднократно указывала на то, что Киев не проявляет готовности к переговорам. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский не пришел на встречу по Украине в Лондоне и сорвал пасхальное перемирие, а также мораторий на удары по энергетическим объектам.
# Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
На Западе рассказали, как Трамп унизил Макрона перед встречей с Зеленским
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ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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