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"Смертный приговор". В США предостерегли Зеленского от несговорчивости
"Смертный приговор". В США предостерегли Зеленского от несговорчивости - 27.04.2025, ПРАЙМ
"Смертный приговор". В США предостерегли Зеленского от несговорчивости
Невыполнимые требования Владимира Зеленского в рамках переговоров по урегулированию конфликта могут привести к гибели Украины. Об этом заявил американский... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T12:23+0300
2025-04-27T12:23+0300
2025-04-27T12:23+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Невыполнимые требования Владимира Зеленского в рамках переговоров по урегулированию конфликта могут привести к гибели Украины. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналистке Диане Панченко."Такая позиция — это подписание смертного приговора для граждан Украины", - сказал экономист.По мнению профессора, в то время как Зеленский продолжает настаивать на нереалистичных условиях, ухудшая положение своей страны, Дональд Трамп уже осознал поражение США и Украины в противостоянии с Россией и стремится к завершению конфликта. Сакс подчеркнул, что Украина не сможет одержать победу на поле боя и вернуться к границам 1991 года, назвав подобные ожидания фантазиями.Ранее Трамп раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, отметив, что они препятствуют переговорам с Россией. Американский лидер предупредил, что ситуация на Украине плачевна, и Зеленскому необходимо заключить мир, иначе он рискует потерять всю страну в течение трех лет.Российская сторона неоднократно указывала на нежелание Украины идти на компромиссы. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о срыве Зеленским встречи по Украине в Лондоне, пасхального перемирия и моратория на удары по энергообъектам.
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владимир зеленский, джеффри сакс, дональд трамп, украина, сша
Политика, Владимир Зеленский, Джеффри Сакс, Дональд Трамп, УКРАИНА, США
"Смертный приговор". В США предостерегли Зеленского от несговорчивости
Экономист Сакс: невыполнимые требования Зеленского могут уничтожить Украину
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ.
Невыполнимые требования Владимира Зеленского в рамках переговоров по урегулированию конфликта могут привести к гибели Украины. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью
журналистке Диане Панченко.
"Такая позиция — это подписание смертного приговора для граждан Украины", - сказал экономист.
По мнению профессора, в то время как Зеленский продолжает настаивать на нереалистичных условиях, ухудшая положение своей страны, Дональд Трамп уже осознал поражение США и Украины в противостоянии с Россией и стремится к завершению конфликта. Сакс подчеркнул, что Украина не сможет одержать победу на поле боя и вернуться к границам 1991 года, назвав подобные ожидания фантазиями.
Ранее Трамп раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, отметив, что они препятствуют переговорам с Россией. Американский лидер предупредил, что ситуация на Украине плачевна, и Зеленскому необходимо заключить мир, иначе он рискует потерять всю страну в течение трех лет.
Российская сторона неоднократно указывала на нежелание Украины идти на компромиссы. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о срыве Зеленским встречи по Украине в Лондоне, пасхального перемирия и моратория на удары по энергообъектам.
"Близки". Глава Эстонии раскрыл, что сказал Трамп после встречи с Зеленским