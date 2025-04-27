https://1prime.ru/20250427/ukraina-857060407.html

"Смертный приговор". В США предостерегли Зеленского от несговорчивости

"Смертный приговор". В США предостерегли Зеленского от несговорчивости - 27.04.2025, ПРАЙМ

"Смертный приговор". В США предостерегли Зеленского от несговорчивости

Невыполнимые требования Владимира Зеленского в рамках переговоров по урегулированию конфликта могут привести к гибели Украины. Об этом заявил американский... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T12:23+0300

2025-04-27T12:23+0300

2025-04-27T12:23+0300

политика

владимир зеленский

джеффри сакс

дональд трамп

украина

сша

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Невыполнимые требования Владимира Зеленского в рамках переговоров по урегулированию конфликта могут привести к гибели Украины. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью журналистке Диане Панченко."Такая позиция — это подписание смертного приговора для граждан Украины", - сказал экономист.По мнению профессора, в то время как Зеленский продолжает настаивать на нереалистичных условиях, ухудшая положение своей страны, Дональд Трамп уже осознал поражение США и Украины в противостоянии с Россией и стремится к завершению конфликта. Сакс подчеркнул, что Украина не сможет одержать победу на поле боя и вернуться к границам 1991 года, назвав подобные ожидания фантазиями.Ранее Трамп раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, отметив, что они препятствуют переговорам с Россией. Американский лидер предупредил, что ситуация на Украине плачевна, и Зеленскому необходимо заключить мир, иначе он рискует потерять всю страну в течение трех лет.Российская сторона неоднократно указывала на нежелание Украины идти на компромиссы. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о срыве Зеленским встречи по Украине в Лондоне, пасхального перемирия и моратория на удары по энергообъектам.

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владимир зеленский, джеффри сакс, дональд трамп, украина, сша