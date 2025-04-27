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Аналитики рассказали о резком росте числа вакансий в финансовом секторе

Аналитики рассказали о резком росте числа вакансий в финансовом секторе - 27.04.2025, ПРАЙМ

Аналитики рассказали о резком росте числа вакансий в финансовом секторе

Число вакансий в финансовом секторе России зимой 2025 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в свою очередь средние зарплатные... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T08:33+0300

2025-04-27T08:33+0300

2025-04-27T08:33+0300

россия

авито работа

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Число вакансий в финансовом секторе России зимой 2025 года выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в свою очередь средние зарплатные предложения увеличились на 18% - до 58,5 тысячи рублей на стартовых позициях, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито работы" и "Точка банка". "Количество предложений о работе для специалистов финансовой индустрии выросло в три раза (+195%). При этом средние предлагаемые зарплаты в отрасли увеличились на 18%. Если зимой 2023/2024 года работодатели предлагали кандидатам на стартовые позиции порядка 49 565 рублей в месяц, то уже зимой этого года - 58 585 рублей месяц", - говорится в исследовании, проведенном на основе обезличенных данных. Отмечается, что самой востребованной вакансией стал финансовый консультант. Число таких предложений увеличилось в 2,6 раза год к году, начинающим специалистам в среднем предлагают 42 тысячи рублей в месяц. На втором месте по росту числа вакансий - банковские работники, их востребованность возросла на 57%, а зарплатные предложения для новичков достигли 57,8 тысячи рублей в месяц. Топ-3 по спросу на рынке закрыли брокеры, спрос на них за год вырос на 6%, а средняя предлагаемая зарплата составляет 141,7 тысячи рублей в месяц. Аналитики выяснили, что общее количество компаний, работающих в финансовой сфере, увеличилось на 6,1% по сравнению с прошлой зимой. Самые высокие темпы прироста наблюдаются в Северо-Западном федеральном округе, а самые низкие - в Уральском. При этом половина всех компаний в сегменте сосредоточена в двух федеральных округах - Центральном (35%) и Приволжском (15%).

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россия, авито работа