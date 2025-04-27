https://1prime.ru/20250427/vakhtoviki-857062196.html

Названа область - лидер по медианным зарплатам вахтовиков в регионах РФ

Названа область - лидер по медианным зарплатам вахтовиков в регионах РФ - 27.04.2025, ПРАЙМ

Названа область - лидер по медианным зарплатам вахтовиков в регионах РФ

Херсонская область лидирует по медианным зарплатам вахтовиков в российских регионах, в топ-3 также вошли Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область,... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T14:05+0300

2025-04-27T14:05+0300

2025-04-27T15:13+0300

экономика

промышленность

рф

херсонская область

зарплата

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Херсонская область лидирует по медианным зарплатам вахтовиков в российских регионах, в топ-3 также вошли Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область, говорится в исследовании консалтинговой компании "Киберия" (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания изучила рынок труда в России и вакансии для работы вахтовым методом за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Исследование приурочено ко Дню вахтовика, который отмечается в России 27 апреля. Медианная зарплата вахтовиков в Херсонской области составляет 225 тысяч рублей, тогда как Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область предлагают по 200 тысяч рублей. Немного меньше медианная зарплата в Северной Осетии-Алании – 198 тысяч рублей и Карачаево-Черкесской Республике – 190 тысяч рублей. При этом замыкают рейтинг Тверская, Архангельская области и Карелия, где медианные зарплаты для вахтовиков составляют по 140 тысяч рублей, а также Смоленская, Московская области и Республика Алтай, которые предлагают по 135 тысяч рублей. Самая высокая медианная зарплата по федеральным округам – в Северо-Кавказском, там она составляет 180 тысяч рублей. В топ-5 вошли Дальневосточный (160 тысяч рублей), Южный и Сибирский федеральные округа (по 155 тысяч рублей), а также Приволжский ФО (154 тысячи рублей). Наконец, по 150 тысяч рублей предлагают Северо-Западный, Уральский и Центральный федеральные округа.

https://1prime.ru/20250404/rossijanin-856368516.html

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промышленность, рф, херсонская область, зарплата