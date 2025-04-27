https://1prime.ru/20250427/vakhtoviki-857062196.html
Названа область - лидер по медианным зарплатам вахтовиков в регионах РФ
Названа область - лидер по медианным зарплатам вахтовиков в регионах РФ - 27.04.2025, ПРАЙМ
Названа область - лидер по медианным зарплатам вахтовиков в регионах РФ
Херсонская область лидирует по медианным зарплатам вахтовиков в российских регионах, в топ-3 также вошли Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область,... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T14:05+0300
2025-04-27T14:05+0300
2025-04-27T15:13+0300
экономика
промышленность
рф
херсонская область
зарплата
https://cdnn.1prime.ru/img/83837/72/838377253_0:22:624:373_1920x0_80_0_0_d687b74d55a2adc874fa1af3ebefefa8.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Херсонская область лидирует по медианным зарплатам вахтовиков в российских регионах, в топ-3 также вошли Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область, говорится в исследовании консалтинговой компании "Киберия" (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости. Компания изучила рынок труда в России и вакансии для работы вахтовым методом за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Исследование приурочено ко Дню вахтовика, который отмечается в России 27 апреля. Медианная зарплата вахтовиков в Херсонской области составляет 225 тысяч рублей, тогда как Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область предлагают по 200 тысяч рублей. Немного меньше медианная зарплата в Северной Осетии-Алании – 198 тысяч рублей и Карачаево-Черкесской Республике – 190 тысяч рублей. При этом замыкают рейтинг Тверская, Архангельская области и Карелия, где медианные зарплаты для вахтовиков составляют по 140 тысяч рублей, а также Смоленская, Московская области и Республика Алтай, которые предлагают по 135 тысяч рублей. Самая высокая медианная зарплата по федеральным округам – в Северо-Кавказском, там она составляет 180 тысяч рублей. В топ-5 вошли Дальневосточный (160 тысяч рублей), Южный и Сибирский федеральные округа (по 155 тысяч рублей), а также Приволжский ФО (154 тысячи рублей). Наконец, по 150 тысяч рублей предлагают Северо-Западный, Уральский и Центральный федеральные округа.
https://1prime.ru/20250404/rossijanin-856368516.html
рф
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83837/72/838377253_50:0:574:393_1920x0_80_0_0_84d999dc9a254386a96f54f3f6267c32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, рф, херсонская область, зарплата
Экономика, Промышленность, РФ, Херсонская область, зарплата
Названа область - лидер по медианным зарплатам вахтовиков в регионах РФ
Cyberia: Херсонская область лидирует по медианным зарплатам вахтовиков в регионах РФ
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Херсонская область лидирует по медианным зарплатам вахтовиков в российских регионах, в топ-3 также вошли Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область, говорится в исследовании консалтинговой компании "Киберия" (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости.
Компания изучила рынок труда в России и вакансии для работы вахтовым методом за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Исследование приурочено ко Дню вахтовика, который отмечается в России 27 апреля.
Медианная зарплата вахтовиков в Херсонской области составляет 225 тысяч рублей, тогда как Кабардино-Балкарская Республика и Запорожская область предлагают по 200 тысяч рублей. Немного меньше медианная зарплата в Северной Осетии-Алании – 198 тысяч рублей и Карачаево-Черкесской Республике – 190 тысяч рублей.
Каждый пятый россиянин получил повышение в должности и в зарплате
При этом замыкают рейтинг Тверская, Архангельская области и Карелия, где медианные зарплаты для вахтовиков составляют по 140 тысяч рублей, а также Смоленская, Московская области и Республика Алтай, которые предлагают по 135 тысяч рублей.
Самая высокая медианная зарплата по федеральным округам – в Северо-Кавказском, там она составляет 180 тысяч рублей. В топ-5 вошли Дальневосточный (160 тысяч рублей), Южный и Сибирский федеральные округа (по 155 тысяч рублей), а также Приволжский ФО (154 тысячи рублей). Наконец, по 150 тысяч рублей предлагают Северо-Западный, Уральский и Центральный федеральные округа.