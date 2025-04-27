https://1prime.ru/20250427/vakhtoviki-857063829.html

Названы регионы России - лидеры по числу вакансий для вахтовиков

Названы регионы России - лидеры по числу вакансий для вахтовиков - 27.04.2025, ПРАЙМ

Названы регионы России - лидеры по числу вакансий для вахтовиков

Башкирия и Красноярский край лидируют по числу вакансий для вахтовиков в России, следует из исследования консалтинговой компании "Киберия" (Cyberia), которое... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T16:07+0300

2025-04-27T16:07+0300

2025-04-27T16:07+0300

экономика

красноярский край

башкирия

работа

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Башкирия и Красноярский край лидируют по числу вакансий для вахтовиков в России, следует из исследования консалтинговой компании "Киберия" (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости. "Киберия" исследовала рынок труда в России и вакансии для работы вахтовым методом. Аналитики изучили данные на российских сайтах по поиску работы за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Исследование приурочено ко Дню вахтовика. Этот профессиональный праздник тружеников вахтового метода отмечается в России 27 апреля. В топ-3 количества вакансий по регионам вошли Башкирия (5,96%), Красноярский край (5,79%) и Москва (5,07%). В конце списка оказались Ингушетия (0,04%), Запорожская область (0,02%) и Херсонская область (0,01%). По числу вакансий для вахтовиков среди регионов лидируют Сибирский ФО и Приволжский ФО – 20,95% и 20,44% соответственно. Чуть меньше в Центральном ФО – 19,48%, за ним следуют Уральский ФО (13,8%) и Дальневосточный ФО (11,12%). Замыкают список Южный ФО (6,68%), Северо-Западный ФО (6,49%) и Северо-Кавказский ФО (1,04%). Наибольшее количество вакансий по отраслям – в обрабатывающем производстве, строительстве, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов. Среди топ-3 востребованных личностных навыков (soft skills) для вахтовиков оказались ответственность, работа в команде и работоспособность, тогда как среди топ-3 профессиональных навыков (hard skills) – выполнение ремонтных работ, управление транспортными средствами, документооборот и отчетность.

https://1prime.ru/20250427/vakhtoviki-857062196.html

красноярский край

башкирия

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красноярский край, башкирия, работа