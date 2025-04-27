https://1prime.ru/20250427/vakhtoviki-857063829.html
Названы регионы России - лидеры по числу вакансий для вахтовиков
Названы регионы России - лидеры по числу вакансий для вахтовиков - 27.04.2025, ПРАЙМ
Названы регионы России - лидеры по числу вакансий для вахтовиков
Башкирия и Красноярский край лидируют по числу вакансий для вахтовиков в России, следует из исследования консалтинговой компании "Киберия" (Cyberia), которое... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T16:07+0300
2025-04-27T16:07+0300
2025-04-27T16:07+0300
экономика
красноярский край
башкирия
работа
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Башкирия и Красноярский край лидируют по числу вакансий для вахтовиков в России, следует из исследования консалтинговой компании "Киберия" (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости. "Киберия" исследовала рынок труда в России и вакансии для работы вахтовым методом. Аналитики изучили данные на российских сайтах по поиску работы за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Исследование приурочено ко Дню вахтовика. Этот профессиональный праздник тружеников вахтового метода отмечается в России 27 апреля. В топ-3 количества вакансий по регионам вошли Башкирия (5,96%), Красноярский край (5,79%) и Москва (5,07%). В конце списка оказались Ингушетия (0,04%), Запорожская область (0,02%) и Херсонская область (0,01%). По числу вакансий для вахтовиков среди регионов лидируют Сибирский ФО и Приволжский ФО – 20,95% и 20,44% соответственно. Чуть меньше в Центральном ФО – 19,48%, за ним следуют Уральский ФО (13,8%) и Дальневосточный ФО (11,12%). Замыкают список Южный ФО (6,68%), Северо-Западный ФО (6,49%) и Северо-Кавказский ФО (1,04%). Наибольшее количество вакансий по отраслям – в обрабатывающем производстве, строительстве, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов. Среди топ-3 востребованных личностных навыков (soft skills) для вахтовиков оказались ответственность, работа в команде и работоспособность, тогда как среди топ-3 профессиональных навыков (hard skills) – выполнение ремонтных работ, управление транспортными средствами, документооборот и отчетность.
https://1prime.ru/20250427/vakhtoviki-857062196.html
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красноярский край, башкирия, работа
Экономика, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БАШКИРИЯ, работа
Названы регионы России - лидеры по числу вакансий для вахтовиков
Cyberia: Башкирия и Красноярский край лидируют по числу вакансий для вахтовиков
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Башкирия и Красноярский край лидируют по числу вакансий для вахтовиков в России, следует из исследования консалтинговой компании "Киберия" (Cyberia), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Киберия" исследовала рынок труда в России и вакансии для работы вахтовым методом. Аналитики изучили данные на российских сайтах по поиску работы за период с апреля 2024 года по апрель 2025 года. Исследование приурочено ко Дню вахтовика. Этот профессиональный праздник тружеников вахтового метода отмечается в России 27 апреля.
В топ-3 количества вакансий по регионам вошли Башкирия (5,96%), Красноярский край (5,79%) и Москва (5,07%). В конце списка оказались Ингушетия (0,04%), Запорожская область (0,02%) и Херсонская область (0,01%).
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По числу вакансий для вахтовиков среди регионов лидируют Сибирский ФО и Приволжский ФО – 20,95% и 20,44% соответственно. Чуть меньше в Центральном ФО – 19,48%, за ним следуют Уральский ФО (13,8%) и Дальневосточный ФО (11,12%). Замыкают список Южный ФО (6,68%), Северо-Западный ФО (6,49%) и Северо-Кавказский ФО (1,04%).
Наибольшее количество вакансий по отраслям – в обрабатывающем производстве, строительстве, оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов.
Среди топ-3 востребованных личностных навыков (soft skills) для вахтовиков оказались ответственность, работа в команде и работоспособность, тогда как среди топ-3 профессиональных навыков (hard skills) – выполнение ремонтных работ, управление транспортными средствами, документооборот и отчетность.