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Россельхозцентр: сельские и городские власти обучаются борьбе с борщевиком - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Россельхозцентр: сельские и городские власти обучаются борьбе с борщевиком
Россельхозцентр: сельские и городские власти обучаются борьбе с борщевиком - 27.04.2025, ПРАЙМ
Россельхозцентр: сельские и городские власти обучаются борьбе с борщевиком
Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения,... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T02:48+0300
2025-04-27T02:48+0300
общество
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения, говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости. Обучение проходит в рамках муниципальных программ для специалистов администраций сельских и городских поселений. Они, как сообщается, изучат биологические особенности борщевика, правила безопасности при работе с ним, а также познакомятся с наиболее эффективными методами борьбы. Для каждого слушателя программы проведут индивидуальные консультации, где расскажут об особенностях борьбы в конкретной местности.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
общество
Общество
02:48 27.04.2025
 
Россельхозцентр: сельские и городские власти обучаются борьбе с борщевиком

Россельхозцентр: сотрудники сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения, говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обучение проходит в рамках муниципальных программ для специалистов администраций сельских и городских поселений. Они, как сообщается, изучат биологические особенности борщевика, правила безопасности при работе с ним, а также познакомятся с наиболее эффективными методами борьбы.
Для каждого слушателя программы проведут индивидуальные консультации, где расскажут об особенностях борьбы в конкретной местности.
 
Общество
 
 
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