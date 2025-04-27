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Россельхозцентр: сельские и городские власти обучаются борьбе с борщевиком

Россельхозцентр: сельские и городские власти обучаются борьбе с борщевиком - 27.04.2025, ПРАЙМ

Россельхозцентр: сельские и городские власти обучаются борьбе с борщевиком

Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения,... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T02:48+0300

2025-04-27T02:48+0300

2025-04-27T02:48+0300

общество

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Сотрудники администраций сельских и городских поселений обучаются борьбе с борщевиком Сосновского, те, кто пройдут курс успешно, получат удостоверения, говорится в сообщении регионального филиала Россельхозцентра, которое есть в распоряжении РИА Новости. Обучение проходит в рамках муниципальных программ для специалистов администраций сельских и городских поселений. Они, как сообщается, изучат биологические особенности борщевика, правила безопасности при работе с ним, а также познакомятся с наиболее эффективными методами борьбы. Для каждого слушателя программы проведут индивидуальные консультации, где расскажут об особенностях борьбы в конкретной местности.

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общество