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Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 40

Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 40 - 27.04.2025, ПРАЙМ

Число жертв взрыва в иранском Бендер-Аббасе выросло до 40

Количество погибших в результате взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган увеличилось до 40, заявил... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T19:02+0300

2025-04-27T19:02+0300

2025-04-27T19:02+0300

происшествия

иран

масуд пезешкиан

персидский залив

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ТЕГЕРАН, 27 апр - ПРАЙМ. Количество погибших в результате взрыва в порту имени Шахида-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган увеличилось до 40, заявил губернатор провинции Мохаммад Ашури. Ранее власти и СМИ Ирана сообщали о 36 погибших и 1241 пострадавшем. "До настоящего момента 40 человек скончались из-за травм, полученных в результате взрыва", - приводит слова губернатора государственный телеканал IRIB. Мощный взрыв произошел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи. Официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что взорвался склад с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. При этом в СМИ проходила информация, что взрыв прогремел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. Сообщалось, что взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм приблизительно в 20 километрах от Бендер-Аббаса в Персидском заливе. В результате взрыва оказались выбины окна в радиусе нескольких километров. Власти Ирана распорядились начать проверку. Президент страны Масуд Пезешкиан посетил место происшествия. Он распорядился не допускать повторения подобных ситуаций в будущем.

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иран

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иран, масуд пезешкиан, персидский залив