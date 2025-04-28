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Дмитриев заявил о попытке стран Европы помешать взаимодействию РФ и Африки
Дмитриев заявил о попытке стран Европы помешать взаимодействию РФ и Африки - 28.04.2025, ПРАЙМ
Дмитриев заявил о попытке стран Европы помешать взаимодействию РФ и Африки
Взаимодействию России со странами Африки пытается помешать ряд европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T19:31+0300
2025-04-28T19:31+0300
2025-04-28T19:31+0300
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африка
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Взаимодействию России со странами Африки пытается помешать ряд европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые". "Нашему взаимодействию пытаются помешать ряд европейских стран, но мы будем двигаться, выступать успешно вперед", - сказал Дмитриев, говоря о сотрудничестве России и Африки. Он напомнил, что Россия уже развивает ряд успешных проектов на этом континенте. "Мы развиваем там инфраструктуру. У нас замечательный РЖД, который обладает большими компетенциями в инфраструктуре. Поэтому мы должны вместе с Африкой использовать те наработки, которые есть в России. И стратегически для России это, безусловно, важно", – подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250424/zakharova-856997700.html
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россия, африка, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, АФРИКА, Кирилл Дмитриев, РФПИ
Дмитриев заявил о попытке стран Европы помешать взаимодействию РФ и Африки
Дмитриев: взаимодействию России и Африки пытается помешать ряд европейских стран
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Взаимодействию России со странами Африки пытается помешать ряд европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
"Нашему взаимодействию пытаются помешать ряд европейских стран, но мы будем двигаться, выступать успешно вперед", - сказал Дмитриев, говоря о сотрудничестве России и Африки.
Он напомнил, что Россия уже развивает ряд успешных проектов на этом континенте.
"Мы развиваем там инфраструктуру. У нас замечательный РЖД, который обладает большими компетенциями в инфраструктуре. Поэтому мы должны вместе с Африкой использовать те наработки, которые есть в России. И стратегически для России это, безусловно, важно", – подчеркнул он.
Захарова рекомендовала Западу расплатиться со странами Африки