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Дмитриев заявил о попытке стран Европы помешать взаимодействию РФ и Африки

Дмитриев заявил о попытке стран Европы помешать взаимодействию РФ и Африки - 28.04.2025, ПРАЙМ

Дмитриев заявил о попытке стран Европы помешать взаимодействию РФ и Африки

Взаимодействию России со странами Африки пытается помешать ряд европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T19:31+0300

2025-04-28T19:31+0300

2025-04-28T19:31+0300

россия

африка

кирилл дмитриев

рфпи

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Взаимодействию России со странами Африки пытается помешать ряд европейских стран, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые". "Нашему взаимодействию пытаются помешать ряд европейских стран, но мы будем двигаться, выступать успешно вперед", - сказал Дмитриев, говоря о сотрудничестве России и Африки. Он напомнил, что Россия уже развивает ряд успешных проектов на этом континенте. "Мы развиваем там инфраструктуру. У нас замечательный РЖД, который обладает большими компетенциями в инфраструктуре. Поэтому мы должны вместе с Африкой использовать те наработки, которые есть в России. И стратегически для России это, безусловно, важно", – подчеркнул он.

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россия, африка, кирилл дмитриев, рфпи