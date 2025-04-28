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Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги понедельника

Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги понедельника - 28.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению в основные торги понедельника

Российский рынок акций перешел к снижению в ходе основной сессии и опустился ниже 3000 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T12:53+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению в ходе основной сессии и опустился ниже 3000 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.41 мск снижался на 0,27%, до 2997,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях повышался на 0,34%, до 1225,83 пункта. Ранее в понедельник индекс Мосбиржи максимально повышался до 3037,33 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Новатэка" (-3,7%), "Ростелекома" (-3,4%), "Мосэнерго" (-2,8%). Растут в цене бумаги "Газпрома" (+0,9%), ЛСР (+3,3%), "Европлана" (+1,3%), ЦИАНа (+1,1%). За выходные российский рынок акций немного подрос, но с утра наблюдается легкая коррекция вниз, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Однако ситуация может измениться в течение дня, потенциал спекулятивного роста еще есть. Индекс Мосбиржи продолжает торговаться в восходящем канале, границами которого в начале последней недели апреля выступают отметки 3060 и 2970 пунктов", - добавляет он. Неплохой внешний фон и сохраняющийся позитивный геополитический настрой способны оказать поддержку рынку акций в предпраздничные дни, рассчитывает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Ждем, что индекс Мосбиржи в начале недели все же будет закрепляться в зоне 3000-3100 пунктов, тяготея к его верхней границе", - добавляет он.

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