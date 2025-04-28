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Российский рынок акций реагирует ростом на объявление перемирия
Российский рынок акций реагирует ростом на объявление перемирия - 28.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций реагирует ростом на объявление перемирия
Российский рынок акций реагирует ростом на объявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы, прибавляет 1%, следует | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:34+0300
2025-04-28T14:34+0300
2025-04-28T14:34+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций реагирует ростом на объявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы, прибавляет 1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 14.23 мск повышался на 0,97%, до 3035,17 пункта, хотя в первой половине сессии он торговался преимущественно в минусе. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
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рынки, торги, мосбиржа, перемирие, российский рынок акций
Экономика, Рынки, Торги, Мосбиржа, перемирие, российский рынок акций
Российский рынок акций реагирует ростом на объявление перемирия
Российский рынок акций прибавляет 1% на фоне объявленного перемирия в дни 80-летия Победы
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций реагирует ростом на объявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы, прибавляет 1%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 14.23 мск повышался на 0,97%, до 3035,17 пункта, хотя в первой половине сессии он торговался преимущественно в минусе.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
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