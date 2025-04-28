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"Русал" снизил производство алюминия на 10% с конца прошлого года - 28.04.2025, ПРАЙМ
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"Русал" снизил производство алюминия на 10% с конца прошлого года
"Русал" снизил производство алюминия на 10% с конца прошлого года - 28.04.2025, ПРАЙМ
"Русал" снизил производство алюминия на 10% с конца прошлого года
"Русал" снизил производство алюминия на 10% с конца прошлого года равномерно по всем заводам согласно плану, сообщила вице-президент по региональной политике и... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T09:04+0300
2025-04-28T09:04+0300
экономика
русал
алюминий
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. "Русал" снизил производство алюминия на 10% с конца прошлого года равномерно по всем заводам согласно плану, сообщила вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления "Русала" Елена Безденежных. В конце 2024 года "Русал" заявил, что оптимизирует мощности по производству на фоне рекордных цен на глинозем (оксид алюминия) и на первом этапе сократит производство на 250 тысяч тонн. С начала прошлого года цены на глинозем выросли почти вдвое – до более чем 700 долларов за тонну, в результате стоимость глинозема составила свыше 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30-35%, отметили тогда в компании. "Выпуск алюминия действительно сокращается, к сожалению. Процесс начался в конце прошлого года. Мы снизили объемы на 10% – равномерно по всем заводам, включая сибирские. Причины понятны – санкционное давление. При этом подчеркну, ни одно предприятие не остановлено и не закрыто. Это наша принципиальная позиция", - ответила Безденежных в интервью "Ведомостям" на вопрос о том, запущен ли процесс сокращения производства алюминия согласно заявленным планам. Она добавила, что заводы, трудовые коллективы и компетенции были сохранены. Кроме того, зарплаты ежегодно индексируются в соответствии с коллективным договором, в частности, с мая на заводах они вырастут на 10%. Безденежных сообщила, что компания уже инвестировала более 150 миллиардов рублей в Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ), вторая очередь предприятия обойдется еще в 60 миллиардов. "Русал" сохраняет планы по началу строительства второй очереди к 2030 году, но реализация зависит от партнера компании – "Русгидро", на данный момент идут переговоры, уточняет менеджер. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций). По итогам 2024 года "Русал" увеличил выпуск алюминия на 3,7%, до 3,992 миллиона тонн.
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русал, алюминий
Экономика, Русал, алюминий
09:04 28.04.2025
 
"Русал" снизил производство алюминия на 10% с конца прошлого года

Безденежных: "Русал" снизил производство алюминия равномерно по всем заводам

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкХакасский алюминиевый завод
Хакасский алюминиевый завод - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. "Русал" снизил производство алюминия на 10% с конца прошлого года равномерно по всем заводам согласно плану, сообщила вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления "Русала" Елена Безденежных.
В конце 2024 года "Русал" заявил, что оптимизирует мощности по производству на фоне рекордных цен на глинозем (оксид алюминия) и на первом этапе сократит производство на 250 тысяч тонн. С начала прошлого года цены на глинозем выросли почти вдвое – до более чем 700 долларов за тонну, в результате стоимость глинозема составила свыше 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30-35%, отметили тогда в компании.
"Выпуск алюминия действительно сокращается, к сожалению. Процесс начался в конце прошлого года. Мы снизили объемы на 10% – равномерно по всем заводам, включая сибирские. Причины понятны – санкционное давление. При этом подчеркну, ни одно предприятие не остановлено и не закрыто. Это наша принципиальная позиция", - ответила Безденежных в интервью "Ведомостям" на вопрос о том, запущен ли процесс сокращения производства алюминия согласно заявленным планам.
Она добавила, что заводы, трудовые коллективы и компетенции были сохранены. Кроме того, зарплаты ежегодно индексируются в соответствии с коллективным договором, в частности, с мая на заводах они вырастут на 10%.
Безденежных сообщила, что компания уже инвестировала более 150 миллиардов рублей в Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ), вторая очередь предприятия обойдется еще в 60 миллиардов. "Русал" сохраняет планы по началу строительства второй очереди к 2030 году, но реализация зависит от партнера компании – "Русгидро", на данный момент идут переговоры, уточняет менеджер.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций). По итогам 2024 года "Русал" увеличил выпуск алюминия на 3,7%, до 3,992 миллиона тонн.
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