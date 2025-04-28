https://1prime.ru/20250428/allyuminiy-857074017.html

"Русал" снизил производство алюминия на 10% с конца прошлого года

"Русал" снизил производство алюминия на 10% с конца прошлого года - 28.04.2025, ПРАЙМ

"Русал" снизил производство алюминия на 10% с конца прошлого года

"Русал" снизил производство алюминия на 10% с конца прошлого года равномерно по всем заводам согласно плану, сообщила вице-президент по региональной политике и... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T09:04+0300

2025-04-28T09:04+0300

2025-04-28T09:04+0300

экономика

русал

алюминий

https://cdnn.1prime.ru/img/83243/84/832438443_0:92:3479:2048_1920x0_80_0_0_1d781d919052c694ca730f58289993d8.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. "Русал" снизил производство алюминия на 10% с конца прошлого года равномерно по всем заводам согласно плану, сообщила вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления "Русала" Елена Безденежных. В конце 2024 года "Русал" заявил, что оптимизирует мощности по производству на фоне рекордных цен на глинозем (оксид алюминия) и на первом этапе сократит производство на 250 тысяч тонн. С начала прошлого года цены на глинозем выросли почти вдвое – до более чем 700 долларов за тонну, в результате стоимость глинозема составила свыше 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30-35%, отметили тогда в компании. "Выпуск алюминия действительно сокращается, к сожалению. Процесс начался в конце прошлого года. Мы снизили объемы на 10% – равномерно по всем заводам, включая сибирские. Причины понятны – санкционное давление. При этом подчеркну, ни одно предприятие не остановлено и не закрыто. Это наша принципиальная позиция", - ответила Безденежных в интервью "Ведомостям" на вопрос о том, запущен ли процесс сокращения производства алюминия согласно заявленным планам. Она добавила, что заводы, трудовые коллективы и компетенции были сохранены. Кроме того, зарплаты ежегодно индексируются в соответствии с коллективным договором, в частности, с мая на заводах они вырастут на 10%. Безденежных сообщила, что компания уже инвестировала более 150 миллиардов рублей в Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ), вторая очередь предприятия обойдется еще в 60 миллиардов. "Русал" сохраняет планы по началу строительства второй очереди к 2030 году, но реализация зависит от партнера компании – "Русгидро", на данный момент идут переговоры, уточняет менеджер. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций). По итогам 2024 года "Русал" увеличил выпуск алюминия на 3,7%, до 3,992 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20250407/rusal-856437292.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

русал, алюминий