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Фондовые индексы АТР в основном растут

Фондовые индексы АТР в основном растут - 28.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром в основном поднимаются, свидетельствуют данные бирж. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T07:57+0300

2025-04-28T07:57+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром в основном поднимаются, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03%, до 3 294,02 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,72%, до 1 901,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,21%, до 22 027 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,15%, до 2 550,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, до 8 031,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,42%, до 35 856 пунктов. Аналитики продолжают следить за геополитикой и ситуацией вокруг торговой политики Китая и США. Так, постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что Китай готов обсуждать с США таможенные пошлины, но этот диалог должен основываться на взаимном уважении и Вашингтон должен сделать первый шаг. "В последние недели настроения на рынке становятся более оптимистичными, но я больше придерживаюсь оборонительной позиции и больше ориентируюсь на внутренние события на рынках", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик сингапурской Aberdeen Investments Синь-Яо Нг (Xin-Yao Ng). "Окружающая обстановка будет оставаться крайне неопределенной и нестабильной в течение всего этого года с постоянной напряженностью относительно пошлин и геополитической ситуацией", - добавил он. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

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рынки, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, атр