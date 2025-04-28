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Фондовые индексы АТР в понедельник закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы АТР в понедельник закрылись разнонаправленно - 28.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в понедельник закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показали однозначной динамики на фоне ожиданий в отношении мировой торговли и... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T12:29+0300

2025-04-28T12:29+0300

2025-04-28T12:29+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показали однозначной динамики на фоне ожиданий в отношении мировой торговли и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2%, до 3 288,41 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,93%, до 1 897,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,04%, до 21 971,96 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,1%, до 2 548,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,36%, до 7 997,1 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,38%, до 35 839,99 пункта. Инвесторы продолжают оценивать перспективы мировой торговли, в частности, между США и Китаем. Ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил, что неоднократно беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином. В Пекине в свою очередь заявили, что главы государств в последнее время не проводили телефонного разговора. Также постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что Китай готов обсуждать с США таможенные пошлины, но этот диалог должен основываться на взаимном уважении и Вашингтон должен сделать первый шаг. Акции Toyota Motor, входящие в индекс Nikkei 225, подорожали в Токио на 3,6%, а бумаги Toyota Industries Corp, которые в этот индекс не входят, подскочили в цене сразу на 22,7% после сообщений о возможной покупке компании. Ранее агентство Блумберг написало со ссылкой на источники, что председатель совета директоров Toyota Motor Акио Тойода предложил купить Toyota Industries за 6 триллионов иен, или 42 миллиарда долларов, что на 40% выше рыночной стоимости компании по итогам торгов пятницы. Кроме того, рынки ожидают 1 мая решения Банка Японии по ключевой ставке, регулятор также обновит основные макроэкономические прогнозы. Аналитики полагают, что центробанк сохранит ставку на уровне около 0,5%.

https://1prime.ru/20250428/atr-857071597.html

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торги, индексы, рынки, азиатско-тихоокеанский регион