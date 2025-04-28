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"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura - 28.04.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura
"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura - 28.04.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura, передает корреспондент РИА Новости. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T11:15+0300
2025-04-28T11:15+0300
бизнес
россия
денис мантуров
автоваз
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura, передает корреспондент РИА Новости. Машина представлена на выставке "ЭлектроТранс 2025" в Москве. В ноябре прошлого года опытную версию Aura с электродвигателем представили первому вице-премьеру правительства России Денису Мантурову. "Пока выставочный экземпляр, пытаемся ее до ума довести… Их две машины, сейчас еще собираем три", - рассказал РИА Новости представитель "АвтоВАЗа". В сентябре 2024 года компания запустила серийное производство модели e-Largus с электродвигателем. Планируемые сроки начала серийного производства e-Aura компания пока не раскрывает.
https://1prime.ru/20250424/avtovaz-857002844.html
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бизнес, россия, денис мантуров, автоваз
Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров, АвтоВАЗ
11:15 28.04.2025
 
"АвтоВАЗ" впервые показал электромобиль Lada e-Aura

"АвтоВАЗ" впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкАвтомобиль Лада Аура
Автомобиль Лада Аура - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" впервые показал широкой публике электромобиль Lada e-Aura, передает корреспондент РИА Новости.
Машина представлена на выставке "ЭлектроТранс 2025" в Москве.
В ноябре прошлого года опытную версию Aura с электродвигателем представили первому вице-премьеру правительства России Денису Мантурову.
"Пока выставочный экземпляр, пытаемся ее до ума довести… Их две машины, сейчас еще собираем три", - рассказал РИА Новости представитель "АвтоВАЗа".
В сентябре 2024 года компания запустила серийное производство модели e-Largus с электродвигателем. Планируемые сроки начала серийного производства e-Aura компания пока не раскрывает.
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