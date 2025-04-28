https://1prime.ru/20250428/avtovaz-857090480.html

"АвтоВАЗ" показал на "Иннопроме" Lada Iskra в цвете табаско

"АвтоВАЗ" показал на "Иннопроме" Lada Iskra в цвете табаско - 28.04.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" показал на "Иннопроме" Lada Iskra в цвете табаско

Российский "АвтоВАЗ" представил в Узбекистане на площадке "Иннопром. Центральная Азия" модель Lada Iskra в цвете табаско, передает корреспондент РИА Новости. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T15:02+0300

2025-04-28T15:02+0300

2025-04-28T15:02+0300

бизнес

автоваз

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ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" представил в Узбекистане на площадке "Иннопром. Центральная Азия" модель Lada Iskra в цвете табаско, передает корреспондент РИА Новости. Универсал Lada Iskra в версии Cross яркого, насыщенного сигнально-оранжевого цвета привлекает повышенный интерес гостей выставки: его активно рассматривают и фотографируют. Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа".

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бизнес, автоваз