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Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения
Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения - 28.04.2025, ПРАЙМ
Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения
Эквадорские производители и экспортёры бананов пообещали специалистам Россельхознадзора активно работать над устранением нарушений при поставках своей продукции | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T23:14+0300
2025-04-28T23:14+0300
2025-04-28T23:14+0300
экономика
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - ПРАЙМ. Эквадорские производители и экспортёры бананов пообещали специалистам Россельхознадзора активно работать над устранением нарушений при поставках своей продукции в Россию, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. Он отметил, что в период с 22 по 28 апреля в Эквадоре находилась группа инспекторов Россельхознадзора для анализа ситуации с соблюдением фитосанитарных норм при поставке бананов в Россию. Целью их приезда было устранение нарушений, которые наносят ущерб здоровью потребителей, пояснил посол. "Эквадорские партнёры в лице фитосанитарной службы Agrocalidad рассматривают приезд представителей Россельхознадзора в качестве важного шага для совместного решения проблемы, наносящей определенный ущерб продаже бананов в России", - подчеркнул Спринчан. Сотрудники Россельхознадзора посетили большое число плантаций, лабораторий, а также один из портов Эквадора, откуда бананы поступают на российский рынок. Содействие специалистам ведомства в их работе оказывали крупнейшие ассоциации Эквадора в сфере экспорта бананов - AEBE и Acorbanec, рассказал посол. "Специалисты Россельхознадзора провели большую работу, условились с эквадорскими партнёрами, что все представленные Россией замечания будут проработаны производителями и экспортёрами с целью устранения нарушений для дальнейшего увеличения поставок", - добавил дипломат.
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россия, эквадор, россельхознадзор, бананы
Экономика, РОССИЯ, ЭКВАДОР, Россельхознадзор, бананы
Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения
Посол РФ: эквадорские производители бананов пообещали работать над устранением нарушений
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - ПРАЙМ. Эквадорские производители и экспортёры бананов пообещали специалистам Россельхознадзора активно работать над устранением нарушений при поставках своей продукции в Россию, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
Он отметил, что в период с 22 по 28 апреля в Эквадоре находилась группа инспекторов Россельхознадзора для анализа ситуации с соблюдением фитосанитарных норм при поставке бананов в Россию. Целью их приезда было устранение нарушений, которые наносят ущерб здоровью потребителей, пояснил посол.
"Эквадорские партнёры в лице фитосанитарной службы Agrocalidad рассматривают приезд представителей Россельхознадзора в качестве важного шага для совместного решения проблемы, наносящей определенный ущерб продаже бананов в России", - подчеркнул Спринчан.
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Сотрудники Россельхознадзора посетили большое число плантаций, лабораторий, а также один из портов Эквадора, откуда бананы поступают на российский рынок. Содействие специалистам ведомства в их работе оказывали крупнейшие ассоциации Эквадора в сфере экспорта бананов - AEBE и Acorbanec, рассказал посол.
"Специалисты Россельхознадзора провели большую работу, условились с эквадорскими партнёрами, что все представленные Россией замечания будут проработаны производителями и экспортёрами с целью устранения нарушений для дальнейшего увеличения поставок", - добавил дипломат.