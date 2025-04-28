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Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения - 28.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250428/banany-857102614.html
Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения
Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения - 28.04.2025, ПРАЙМ
Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения
Эквадорские производители и экспортёры бананов пообещали специалистам Россельхознадзора активно работать над устранением нарушений при поставках своей продукции | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T23:14+0300
2025-04-28T23:14+0300
экономика
россия
эквадор
россельхознадзор
бананы
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - ПРАЙМ. Эквадорские производители и экспортёры бананов пообещали специалистам Россельхознадзора активно работать над устранением нарушений при поставках своей продукции в Россию, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. Он отметил, что в период с 22 по 28 апреля в Эквадоре находилась группа инспекторов Россельхознадзора для анализа ситуации с соблюдением фитосанитарных норм при поставке бананов в Россию. Целью их приезда было устранение нарушений, которые наносят ущерб здоровью потребителей, пояснил посол. "Эквадорские партнёры в лице фитосанитарной службы Agrocalidad рассматривают приезд представителей Россельхознадзора в качестве важного шага для совместного решения проблемы, наносящей определенный ущерб продаже бананов в России", - подчеркнул Спринчан. Сотрудники Россельхознадзора посетили большое число плантаций, лабораторий, а также один из портов Эквадора, откуда бананы поступают на российский рынок. Содействие специалистам ведомства в их работе оказывали крупнейшие ассоциации Эквадора в сфере экспорта бананов - AEBE и Acorbanec, рассказал посол. "Специалисты Россельхознадзора провели большую работу, условились с эквадорскими партнёрами, что все представленные Россией замечания будут проработаны производителями и экспортёрами с целью устранения нарушений для дальнейшего увеличения поставок", - добавил дипломат.
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россия, эквадор, россельхознадзор, бананы
Экономика, РОССИЯ, ЭКВАДОР, Россельхознадзор, бананы
23:14 28.04.2025
 
Эквадорские производители бананов пообещали устранить нарушения

Посол РФ: эквадорские производители бананов пообещали работать над устранением нарушений

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкПродажа бананов
Продажа бананов - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - ПРАЙМ. Эквадорские производители и экспортёры бананов пообещали специалистам Россельхознадзора активно работать над устранением нарушений при поставках своей продукции в Россию, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
Он отметил, что в период с 22 по 28 апреля в Эквадоре находилась группа инспекторов Россельхознадзора для анализа ситуации с соблюдением фитосанитарных норм при поставке бананов в Россию. Целью их приезда было устранение нарушений, которые наносят ущерб здоровью потребителей, пояснил посол.
"Эквадорские партнёры в лице фитосанитарной службы Agrocalidad рассматривают приезд представителей Россельхознадзора в качестве важного шага для совместного решения проблемы, наносящей определенный ущерб продаже бананов в России", - подчеркнул Спринчан.
Продажа бананов - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Бананы хотят включить в список сельхозкультур России
13 марта, 15:45
Сотрудники Россельхознадзора посетили большое число плантаций, лабораторий, а также один из портов Эквадора, откуда бананы поступают на российский рынок. Содействие специалистам ведомства в их работе оказывали крупнейшие ассоциации Эквадора в сфере экспорта бананов - AEBE и Acorbanec, рассказал посол.
"Специалисты Россельхознадзора провели большую работу, условились с эквадорскими партнёрами, что все представленные Россией замечания будут проработаны производителями и экспортёрами с целью устранения нарушений для дальнейшего увеличения поставок", - добавил дипломат.
 
ЭкономикаРОССИЯЭКВАДОРРоссельхознадзорбананы
 
 
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