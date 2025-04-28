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Число договоров ОСАГО для мотоциклистов в марте выросло в 1,3 раза
Число договоров ОСАГО для мотоциклистов в марте выросло в 1,3 раза - 28.04.2025, ПРАЙМ
Число договоров ОСАГО для мотоциклистов в марте выросло в 1,3 раза
Ранее наступление тепла и изменение в формуле расчета ОСАГО для мотоциклистов привели к росту продаж им полисов автогражданского страхования: по данным... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T07:45+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Ранее наступление тепла и изменение в формуле расчета ОСАГО для мотоциклистов привели к росту продаж им полисов автогражданского страхования: по данным Российского союза автостраховщиков (РСА) в марте текущего года число заключенных договоров увеличилось по сравнению с мартом 2024 года в 1,3 раза и достигло 56 тысяч, сообщили РИА Новости в организации. "По данным АИС (автоматизированной информационной системы - ред.) страхования за март 2025 года заключено 56 тысяч договоров ОСАГО, в которых в качестве транспортного средства фигурирует мототехника против 44,5 тысяч в марте 2024 года. Рост в 1,3 раза", - сообщили в РСА. "Предположительно, это может быть обусловлено ранним началом сезона в связи с благоприятными погодными условиями, а также новостями о нововведениях в формуле расчета для мотоциклистов с 17 апреля (применение коэффициента мощности (КМ) и измененный коэффициент возраст – стаж (КВС)", - пояснили в РСА. Согласно изменениям, которые вступили в силу с 17 апреля, в расчёте стоимости ОСАГО для мотоциклов учитывается мощность двигателя, как это действует в отношении легковых автомобилей. Однако скидок для владельцев мотоциклов малой мощности не предусмотрено. Минимальный коэффициент 1 получают мотоциклы с двигателем до 50 лошадиных сил, а максимальный - 1,66 - действует для мотоциклов мощнее 90 лошадиных сил. Снизить цену полиса может другой коэффициент, учитывающий возраст и стаж мотоциклиста. Так, максимальный КВС 2,27 установлен для водителей до 21 года с нулевым стажем. А мотоциклист старше 59 лет со стажем более 14 лет получит значительную скидку на полис – коэффициент для него составляет 0,76.
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бизнес, москва, рса
Бизнес, Экономика, МОСКВА, РСА
Число договоров ОСАГО для мотоциклистов в марте выросло в 1,3 раза
РСА: число договоров ОСАГО для мотоциклистов в марте выросло в 1,3 раза
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Ранее наступление тепла и изменение в формуле расчета ОСАГО для мотоциклистов привели к росту продаж им полисов автогражданского страхования: по данным Российского союза автостраховщиков (РСА) в марте текущего года число заключенных договоров увеличилось по сравнению с мартом 2024 года в 1,3 раза и достигло 56 тысяч, сообщили РИА Новости в организации.
"По данным АИС (автоматизированной информационной системы - ред.) страхования за март 2025 года заключено 56 тысяч договоров ОСАГО, в которых в качестве транспортного средства фигурирует мототехника против 44,5 тысяч в марте 2024 года. Рост в 1,3 раза", - сообщили в РСА.
"Предположительно, это может быть обусловлено ранним началом сезона в связи с благоприятными погодными условиями, а также новостями о нововведениях в формуле расчета для мотоциклистов с 17 апреля (применение коэффициента мощности (КМ) и измененный коэффициент возраст – стаж (КВС)", - пояснили в РСА.
Согласно изменениям, которые вступили в силу с 17 апреля, в расчёте стоимости ОСАГО для мотоциклов учитывается мощность двигателя, как это действует в отношении легковых автомобилей. Однако скидок для владельцев мотоциклов малой мощности не предусмотрено. Минимальный коэффициент 1 получают мотоциклы с двигателем до 50 лошадиных сил, а максимальный - 1,66 - действует для мотоциклов мощнее 90 лошадиных сил.
Снизить цену полиса может другой коэффициент, учитывающий возраст и стаж мотоциклиста. Так, максимальный КВС 2,27 установлен для водителей до 21 года с нулевым стажем. А мотоциклист старше 59 лет со стажем более 14 лет получит значительную скидку на полис – коэффициент для него составляет 0,76.
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